هؤلاء ضحايا برنامج رامز جلال الجديد في رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الإعلامي المصري عمر ربيع ياسين، بعض أسماء نجوم الرياضة الذين يحلون ضيوفاً على برنامج المقالب "رامز مريض نفسي"، المقرر عرضه في رمضان المقبل على شاشات "MBC" والذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وأكد عمر ياسين، على حسابه في تويتر، أن بعض نجوم كرة القدم المصرية قد انتهوا خلال الأيام الماضية من تصوير حلقاتهم في البرنامج، الذي لم يتأكد اسمه النهائي بعد، ومنهم لاعبو الأهلي محمد مجدي قفشة، ومحمد هاني، ومروان محسن، ولاعب نادي الزمالك محمود جنش.

كما يستضيف رامز كلاً من المطرب أحمد سعد وزيزو وسمية الخشاب وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي رمضان صبحي.

وكشف موقع "مجلة هي" عن فكرة البرنامج والمقلب الذي سوف يتعرض له ضيوف رامز جلال، حيث سيتم تنفيذه داخل مدينة الملاهي السعودية وسوف يحضر الضيف ويمر بمغامرة داخله، وفي النهاية يسقط من ارتفاع كبير بالمياه.

وفي رمضان الماضي، قررت نقابة الإعلاميين بمصر منع ظهور رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" على أية وسيلة إعلامية تبث داخل البلاد لحين توفيق أوضاعه القانونية، بعدما تبين للنقابة عدم عضويته أو امتلاكه عضوية أو تصريح لمزاولة مهنة الإعلام، في إشارة لعمله كمذيع للبرنامج، وهو الأمر الذي لم يتحقق بسبب أن البرنامج كان عرضه مستمراً.