وفاة الفنانة المصرية رضوى أبو شادي إثر أزمة قلبية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية، مساء اليوم الأحد، وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

ونشرت نقابة المهن التمثيلية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خبر الوفاة، وقالت النقابة في بيان لها: «البقاء لله‫ وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي، ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وأحبابها الصبر والسلوان، كان عندها نفس أحلامنا بس خلصت بدري».

يذكر أن رضوى أبو شادي عملت مذيعة بعدد من البرامج الفنية في قناتي الحرة وأبو ظبى، تخرجت في الجامعة الأمريكية قسم إعلام ومسرح، ولها عدد من الهوايات الفنية مثل الرقص الفلكلوري والعزف على عدد من الآلات الموسيقية الشرقية والغربية، وفقا لموقع المصري اليوم.

وشاركت في مسلسل "عرفة البح" أمام الفنان نور الشريف، ودور نعمة مع ليلى علوي في "كابتن عفت"، ومع صابرين في "سامحني يا زمن"، ومع حنان ترك فى "القطة العامية".