الفنانة عفاف رشاد تكشف سبب خلعها الحجاب

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية عفاف رشاد السبب الحقيقي وراء اتخاذها قرار خلع الحجاب، موضحةً أنها أصيبت بمرض منذ صغرها أجبرها على ذلك.

وقالت عفاف، أمس، خلال مداخلة هاتفية على قناة "دي إم سي": "أنا ست مريضة بالصداع من وأنا صغيرة، لبست الحجاب في 2008، وقلعت الحجاب عشان كنت تعبانة".

وأضافت: "أنا مكنتش بهتم أحط (ميك آب)، وعمري ما عملت عملية وأخاف أعملها".

وأعربت عن شعورها بالمفاجأة بعد انتشار صورتها بدون حجاب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، قائلةً: "أنا مخضوضة".

وذكرت أنها غيَّرت صورة "البروفايل" على "فيسبوك" ولم تكن تقصد لفت الانتباه، مبديةً اندهاشها من أن البعض علَّق بكلمات مسيئة لها.