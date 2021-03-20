إلهام شاهين تكشف سر عدم زواجها لمدة 24 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية الشهيرة إلهام شاهين بعد مرور 24 سنة على طلاقها السبب في عدم زواجها معللة ذلك بأنها شخصية قوية وتحب المواجهة ويخاف منها الرجال.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تزوجت من رجل الأعمال اللبناني، عزت قدورة، وكانت العصمة في يدها، كما كان الأمر نفسه في زيجتها الأخرى «الاثنين كانوا محترمين جدا، وحبتهم وعشت معاهم وقت حلو ولهم كل الاحترام، وكنت أتمنى إني متكلمش عنهم، بس ده هيكون في أرشيفي ومقدرش أنكره، وأنا مسمحاهم وتعبتهم في كل حاجة، الجنان بتاعي لا يحتمل.

وأضافت «شاهين»، خلال استضافتها ببرنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني والمذاع على فضائية «DMC» : «الرجالة بتخاف مني، وأنا اتعودت أعيش كده وأنا ست قوية وأواجه ومش بافوت، وحبيت في فترة ولكن ماتجوزتش في السر».

ولفتت شاهين إلى أنها ترى بأن نصفها أنثى ونصفها الآخر رجل، ولا تحتاج للرجل "مش محتاجة راجل وعمري في حياتي ما اعتمدت على راجل».