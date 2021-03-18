إصابة الفنانة المصرية هنا الزاهد بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيبت الفنانة المصرية هنا الزاهد بفيروس كورنا، بحسب ما كشفت مصدر مقرب من الفنانة لـ"اليوم السابع".

وأوضح المصدر أنها اكتشفت الأمر بالصدفة، حيث كانت تستعد للسفر وأجريت مسحة للانتهاء من الإجراءات وجاءت نتيجتها إيجابية، مضيفا أنها تأكدت من إصابتها بعد ظهور نتيجة المسحة الثانية، والتي جاءت إيجابية أيضاً.

وأشار المصدر إلى أن "هنا" تعاني من بعض الأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة واحتقان في الزور، وخضعت للعزل المنزلي وبدأت في اتباع بروتوكول العلاج مع أحد الأطباء.

وفى سياق آخر، تعيش هنا الزاهد حالة من السعادة بعد النجاح الذي يحققه مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، ويتم عرضه على قناة DMC، وتدور أحداثه في 40 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع.

وانتهى هذا الأسبوع عرض رابع حكايات المسلسل بعنوان حكاية "9 خطوات لقلب الرجل"، وشاركها في بطولته محمد الشرنوبي وظهر فيها أحمد فهمي كضيف شرف خلال الحلقة الأخيرة، كما عرض الأسابيع الماضية حكايات "ساندى كراش" وشارك هنا البطولة محمد كيلاني، والثانية "الجريمة لا تفيد" وشارك في بطولتها محمود عبد المغنى، و"المتخصصة" وقدم البطولة أمام هنا الزاهد الفنان أحمد سلطان.

وتواصل هنا الزاهد تصوير دورها في مسلسل "النمر" مع محمد والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نرمين الفقي، محمد رياض، بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح، إيناس كامل، خالد أنور، مؤمن نور، محمد مهران، ولاء الشريف، علاء مرسي، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، أحمد حلاوة، حمدي هيكل.