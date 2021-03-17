وفاة نجمة ستار أكاديمي الفنانة الجزائرية ريم غزالي

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت الفنانة الجزائرية، نجمة برنامج ستار أكاديمي، ريم غزالي، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان.

وأعلنت شقيقتها الفنانة سلمى غزالي، أن أختها توفيت في العاصمة الفرنسية باريس، عبر مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية إنستغرام قائلة: "منذ دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا ريم".

وأوضحت سلمى: "ما فارقتني الابتسامة لأنو أعرف أنو الله أرحم وأكرم اختار لها الأحسن، أدعو لها بالرحمة وبالأشياء الطيبة والحلوة".

وأضافت سلمى: "ربنا رح يعطيها أشياء حلوة وطيبة، الله يصبر والديا ويعطيهم القوة والحمد لله".

وكانت الراحلة قد أعلنت في نوفمبر 2019، عن إصابتها بمرض السرطان على مستوى الرأس حيث خضعت لعملية جراحية في فرنسا.