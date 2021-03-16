الكشف عن سر مقالب رامز جلال الجديدة لموسم رمضان المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

كعادته كل عام، وفي كل موسم رمضاني، يطل الفنان المصري رامز جلال على جمهوره ببرنامج المقالب المنتظر، ويحيط برنامجه بسرية تامة حتى يحين الوقت ويكشف عن المقلب الجديد الذي ينتظر الفنانين.

في موسم رمضان القادم 2021، يطل جلال على جمهوره ببرنامج جديد بعنوان "رامز مريض نفسي"، والذي يذاع بحسب صحيفة "بوابة أخبار اليوم"، على شاشة قناة "ام بي سي مصر"، خلال الشهر المبارك.

ويواصل الفنان المصري تصوير حلقات برنامجه، وتنفيذ المقالب في ضيوفه من النجوم والمشاهير، في العاصمة السعودية "الرياض".

وتدور المقالب هذا العام داخل أحد الملاهي بمدينة الرياض، حيث يحضر "الضيف" لتصوير برنامج من تقديم أحد المذيعات، وخلاله يقوم بتجربة أحد ألعاب الملاهي وتستقر "اللعبة" على ارتفاع عال جدا وبها "الضيف" ويكون معلقا في الهواء، ويتم فصل "واير" اللعبة ويحدث خلل بها والضيف معلقا بها وتنتابه حالة من الخوف والرعب، ويبدأ "رامز" في التعليق على الموقف بطريقته المعتادة من خلال الغرفة المواجد بها، وبعد انتهاء المقلب يكتشف الضيف أن رامز جلال وراء المقلب والبرنامج.