وفاة الفنان المصري عادل هاشم بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان الإلكتروني

رحل عن عالمنا منذ ساعات، الفنان المصري الكبير عادل هاشم، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع مع المرض.

وستقام صلاة الجنازة عصر اليوم الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وفق "اليوم السابع".

ولد عادل هاشم في القاهرة عام 1939، وحصل على بكالوريوس فنون مسرحية، وعمل بالتليفزيون والسينما وتولى عدة مناصب في هيئة المسرح، وأخرج العديد من المسرحيات، وفي التليفزيون شارك في مسلسلات منها نسر الشرق.

ومن أبرز أعماله مسرحية "شارع محمد علي"، ومسلسل "سكة الهلالي" و"بوابة الحلواني: وفيلم "بلية ودماغه العالية" و"حرب أطاليا" وغيرها من الأعمال.