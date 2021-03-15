وليد توفيق يكشف سر خلافه مع هاني شاكر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان وليد توفيق عن سر خلافه مع الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين في مصر.

وأوضح توفيق أن السبب يرجع إلى طرح شاكر أغنية جديدة بعنوان "بقالي كثير"، بعد مدة قصيرة من طرحه أغنية "كيف بتنسى" التي قام توفيق بتلحينها، ما أثر في نجاح العمل.

وقال المطرب اللبناني الشهير، في برنامج " the insiderبالعربي" المذاع على قناة دبي، إنه اتصل بالفنان هاني شاكر وعاتبه، مشيراً إلى أن شاكر لم يتضايق من اتصاله لأنه يعلم أن توفيق يريد مصلحته.

وأضاف أنه يحضّر لأغنية جديدة كتبها الشاعر نزار فرنسيس، لافتاً إلى أنه سيتولى تلحينها بنفسه.

وأكد أن ذكاء الفنان يكمن في خبرته وقدرته على أن يتماشى مع "الستايل" الجديد للأغاني، مع المحافظة على هويته القديمة.

وذكر أنه خسر الكثير من حريته ليحافظ على صورته، وهذا هو سر شبابه الدائم، موضحاً أنه يبتعد عن الكثير من الأطباق التي تسبب السمنة.