موضوعة على جهاز الأوكسجين .. تطورات الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي

المصدر: البيان الإلكتروني

انتهت الفنانة المصرية حورية فرغلي مؤخرا من إجراء العملية الجراحية الثانية في الأنف، منذ عدة أيام، وتتمتع فرغلي، بصحة جيدة، بعد أن انتهت من العملية الجراحية، ولكنها فقط موضوعة على جهاز الأوكسجين لتتمكن من التنفس بسلاسة.

وأجرت الفنانة حورية فرغلي، إلى الآن عمليتين جراحيتين، ومن المنتظر أن تجري عملية جراحية ثالثة، للانتهاء من المشكلة التي تعرض لها أنفها بالكامل، وفقا لصحيفة الوطن.

وكان آخر أخبار حورية فرغلي منذ أسابيع، حيث ظهرت من خلال مداخلة هاتفية بعد نجاح العملية الجراحية الأولى لها، طمأنت الجمهور عليها، حيث قالت في مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان عبر شاشة قناة «dmc»، أنا فضلت 4 سنين متدمرة، الـ4 سنين اللي فاتوا واقعين من حياتي أنا مش فكراهم نهائي، وبفتكر الفترة اللي كنت ناجحة فيها وأنا بصور عبده موته والقشاش".

وتابعت الفنانة حورية فرغلي بأنها كانت عايشة ميتة لا يسأل أحد عليها ولم تكن تنظر اطلاقا لنفسها في المرآة، حتى فقدت الثقة في نفسها تماما وشعرت وكأنها غير مرغوب فيها.