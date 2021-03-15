بالصور.. مزرعة توم كروز للبيع مقابل 39.5 مليون دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

عرض نجم الهوليودي العالمي، توم كروز، مزرعته الواقعة في بلدة تيلورايد الجبلية الخلابة في ولاية كولورادو الأمريكية للبيع مقابل 39.5 مليون دولار.

وذكرت "دار سوذبي" للمزادات، على موقعها الإلكتروني، أن مزرعة النجم العالمي توم كروز تبلغ مساحتها 320 فدانا، وتضم منزلا فخما على قمة جرف يطل على مناظر خلابة لجبال الألب، بني من خشب الأرز والأحجار الطبيعية.

ويشتمل العقار بعض الميزات بما في ذلك مدفأتان ومركز للياقة البدنية ومنطقة ترفيهية.

وفي الخارج، يضم مكان الإقامة مساحة خارجية واسعة وفق "سبوتنيك".

وبالإضافة إلى المنزل الرئيسي الذي تبلغ مساحته 10 آلاف قدم مربعا تقريبا، والمزين بالكامل بألواح خشبية، يوجد -أيضا- نزل للضيوف يتكون من ثلاث غرف نوم، كما يضم العقار أيضا مرآبا بسعة ثلاث سيارات ومساحة تخزين واسعة.

ويقع منزل كروز على بُعد دقائق فقط من وسط مدينة تيلورايد، وهي وجهة للتزلج والغولف على أعلى مستوى.

كما تستضيف المدينة مهرجانا سينمائيا صغيرا، لكنه رفيع المستوى كل شهر سبتمبر من كل عام.