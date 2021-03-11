«نومادلاند» و«روكس» يتصدران ترشيحات «بافتا»

المصدر: لندن - أ ف ب

حصل فيلما «نومادلاند» و«روكس» على حصة الأسد من الترشيحات لجوائز «بافتا» مع سبعة لكلّ منهما، وفق القائمة التي أعلنتها المنظمة السينمائية البريطانية.

وجاء ترشيح «نومادلاند» بعد نيله جائزة «غولدن غلوب». ونجح في الفوز بجائزة أفضل فيلم درامي، في حين أصبحت مخرجته كلويه جاو (38 عاماً) ثاني امرأة في تاريخ مكافآت غولدن غلوب تحصل على جائزة أفضل مخرج.

ورشحت الممثلة المحترفة الوحيدة في «نومادلاند» فرانسيس ماكدورماند لجائزة أفضل ممثلة.

ورُشح لسبع جوائز أيضاً فيلم «روكس» للبريطانية سارة غافرون. كذلك تسعى بطلة الفيلم باكي باكري إلى الفوز بجائزة أفضل ممثلة، فيما تنافس زميلتها كوثر علي ضمن فئة أفضل ممثلة مساعدة.