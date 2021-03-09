ماذا قال الفنان محمد هنيدي عن واقعة التحرش بطفلة المعادي؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الفنان المصري محمد هنيدي أن التحرش بالأطفال جريمة تستلزم العقاب لمرتكبها، معرباً عن استنكاره الشديد تجاه بعض المتهاونين في شأنها بحجة الستر.

وقال هنيدي، اليوم، عبر حسابه الشخصي في "تويتر": "بعض الأشخاص بيتكلموا عن الستر في جريمة مرعبة زي التحرش بطفلة"، موضحاً: "الستر لما بتكون بترتكب معصية أكيد، بس المعصية دي مابتأذيش حد".

وأضاف: "أما التحرش بطفلة ده جريمة، جريمة في أي دين وجريمة في أي قانون، جريمة لازم صاحبها يتعاقب عليها".

كانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على رجل ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء تحرشه بطفلة في مدخل عقار بمنطقة المعادي في القاهرة.