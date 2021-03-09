فيفي عبده تقلق جمهورها: أنا مريضة ادعوا لي

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد فترة من غيابها عن جمهورها والتزامها المنزل دون أي ظهور إعلامي، عادت الفنانة المصرية فيفي عبده لتقلق جمهورها على حالتها الصحية، بفيديو نشرته عبر حسابها في انستغرام لتطلب منهم الدعاء بالشفاء، لأنها مريضة.

ونشرت فيفي في انستغرام قائلة: "يا مساء الفل من مصر أم الدنيا وحشتوني أوي بحبكم أوي"، وقالت في الفيديو: "وحشني أوي أوي وأكيد أنا كمان وحشاكم عشان أنا عيانة.. إن شاء الله هبقى كويسة واطلعلكم قريب.. ادعولي وبحبكم أوي".

ولقي الفيديو ردود فعل متضامنة مع الفنانة المصرية، من الجمهور والفنانين أيضاً، وعلق بعضهم على الفيديو ودعوا لها بالشفاء والعودة مجدداً لعملها.

وكشفت فيفي مؤخراً عن طبيعة مرضها وقالت في مقطع الفيديو إن السبب في وعكتها الصحية هو أنها تم حقنها ببعض الفيتامينات، ولكن بشكل خاطئ، حيث لمست الحقنة أحد الأعصاب. مشيرة إلى أنها تتلقى العلاج من أجل استرجاع الإحساس للعصب المتضرر.

ولفتت النجمة المصرية إلى أنها تتلقى علاجاً خاصاً بالأعصاب في الفترة الحالية، وطمأنت الجمهور وأكدت أنها بخير.

ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي تقلق بها فيفي عبده الجمهور على حالتها الصحية، وذلك بعدما كشفت في شهر أكتوبر الماضي عن إصابتها بوعكة صحية، بالإضافة إلى حديثها من قبل عن معاناتها مع الاكتئاب.