إعلامية مصرية شهيرة: زواجي فشل بعد 38 عاماً بسبب الشعوذة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت المذيعة والإعلامية المصرية الشهيرة فريدة الزمر أسباب فشل زواجها الثاني بعد 38 سنة، مرجحة أن الفشل ربما يعود للشعوذة.

وقالت الزمر خلال حوارها مع الإعلامي محمود سعد: «الزواج في العموم مودة ورحمة وأمان، وبعد 38 سنة تقريبًا، مالقتش الأمان، معرفش إيه اللي حصل.. ممكن يكون حصل لنا شعوذة، أو تصرف أهوج حصل ما بينا.. حصلت حاجات بسيطة جدًا، كنت بعديها، وماكنتش مدياها البعد الصح بتاعها.. ماكنتش منتبهة لحاجات وبتجاهلها مش مصدقة نفسي.. لكن في الآخر زي ما يكون حد خبطني على دماغي فوقت ولاقيت نفسي في حتة تانية»، متسائلة بقولها: «لما حد مراته تتعب، مفروض زوجها يقف جنبها ويدعمها ويحضر معاها الجلسات.. بس هسكت خلاص»، وفقا لصحيفة الوطن.

وأوضحت أنها لم تُنجب أطفالا من الزيجة الثانية، رغم المحاولات العديدة «كان نفسي أخلف وماكنتش ممانعة خالص، وحاولت الإنجاب لحد آخر مرة الدكتور قالي أنتي بتعاندي في إيه؟.. قلت له أنا مش بعاند.. قالي وربنا مش عاوز.. وقفت بقى، ومعملتش أي محاولات تاني خالص».

وكانت فريدة الزمر واحدة من أبرز المُذيعات بالتلفزيون المصري، وسبق وأن ترشحت في انتخابات مجلس النواب، خلال دورة عام 2010، كما أنّ ابنتها هند رشاد تعمل مذيعة أيضا في التليفزيون المصري.