نجل الصحفي مجدي الجلاد يكشف آخر تطورات حالته الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف أحمد الجلاد نجل الكاتب الصحفي المصري مجدي الجلاد ورئيس تحرير مجموعة «أونا نيوز»، أن والده دخل غرفة العمليات لإجراء إحدى العمليتين الجراحيتين اللتين كان قد أعلن عنهما، مطالباً جمهوره بالدعاء له، اليوم، السبت.

وكان أحمد الجلاد كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «دعواتكم أرجوكم للوالد الآن في العمليات».

وفي وقت سابق، كان الكاتب الصحفي مجدي الجلاد قد أعلن إصابته بورم وعائي دموي في الرقبة، مما يتطلب خضوعه لعمليتين جراحيتين دقيقتين، خلال الأسبوع الجاري، وطلب الدعاء من متابعيه عبر صفحته على فيس بوك، وفقا لموقع المصري اليوم.

وأوضح أن سيخضع لعمليتين جراحيتين دقيقتين هذا الأسبوع، لاستئصال ورم وعائي دموي في الرقبة.