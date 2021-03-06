تأجيل خروج وائل الإبراشي من المستشفى مجدداً

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مصادر عن تأجيل خروج الإعلامي المصري وائل الإبراشي من المستشفى مجدداً ، على الرغم من أن نتيجة الفحص السلبية الخاصة بفيروس كورونا.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد تقرر تأجيل قرار خروج الابراشي من المستشفى لأسبوع آخر.

وأصيب الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا منذ أسابيع، وبعد نقص الأكسجين وسوء حالته؛ تم نقله إلى المستشفى لتلقي العناية اللازمة.

وفي وقت سابق بعد إصابته بالفيروس، وجّه الإعلامي رسالة إلى الجماهير، قال فيها: "منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى المستشفى وأنا في حالة حرجة تمكنت كورونا من التهام جزء كبير من الرئتين ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس والآن فقط بدأت حالتي تتحسن ولكني أحتاج إلى دعواتكم".

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، كشف تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، حيث ذكر أنه متابع لحالته باستمرار بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مؤكدًا أن حالته الصحية تحسنت كثيرًا جدًا، لكنه ما زال يعاني من بعض المشكلات البسيطة.