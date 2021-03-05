مرتضى منصور يتنازل عن 8 قضايا ضد سما المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن محامي الفنانة المصرية سما المصري أن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد موكلته بعد تدخل عدد من الوسطاء.

وقال أشرف ناجي محامي سما المصري إن مرتضى ونجليه قدموا التنازل في جميع القضايا ضد موكلته أمام المحكمة الاقتصادية، وستنتهي بالتصالح، وفقا لصحيفة الدستور.

وأشار إلى أن هناك 8 قضايا أخرى من مرتضى منصور ضد موكلته وما زالت قيد التحقيقات، وسيتم تسويتها لاحقًا.

وأكد أن مرتضى منصور تصالح، لأن سما المصري الآن "محبوسة وضعيفة وليس من الأخلاق تقديم قضايا أخرى ضدها، حيث كان الهدف من تقديم البلاغات حبسها".

وأضاف أن أسرة سما المصري سوف تقدم اعتذارًا رسميًا لمرتضى منصور عمّا بدر منها من سب وقذف في حقه وحق نجليه.

يذكر أن سما المصري تقضي عقوبات بالحبس في قضية تحريض على الدعارة وسب وقذف ريهام سعيد.