حرم السلطان هيثم بن طارق تبارك لأحلام ألبومها الجديد

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لا يزال ألبوم الفنانة الإماراتية أحلام الجديد "فدوة عيونك"، يحلق عالياً في فضاء الساحة الفنية، فردود الأفعال حوله لا تزال تتدفق في أروقة مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعكسه حساب الفنانة أحلام التي عبرت أخيراً عن اعتزازها بالخطاب الرسمي الذي وصلها من حرم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدي، تبارك فيه لأحلام ألبومها الجديد "فدوة عيونك".

وكانت أحلام قد كتبت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "تشريف ووسام على صدري، مباركة السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدي حرم جلاله السلطان هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي، حفظهما الله ورعاهما على ألبومي "فدوة عيونك"، وتابعت: "كان الخطاب الرسمي من جلالتها كوسم في القلب، الذي سيظل مديوناً لها طوال العمر ... شكراً من القلب".

فرحة أحلام بخطاب حرم السلطان هيئم بن طارق، لم تتوقف عند حدود هذه التغريدة، فقد عادت لتطلق واحدة أخرى، تبدي فيها رغبتها في الغناء أمام حرم السلطان هيئم بن طارق، في يوم المرأة العمانية الذي يصادف 16 اكتوبر. وكتبت: "أتمنى هذا التشريف أن أغني أمام السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدي، رعاها الله، في يوم المرأة العمانية في الأوبرا السلطانية في عمان الفخر" .

وفي نوفمبر الماضي، حيث احتفلت سلطنة عمان بيومها الوطني الـ 50، كانت أحلام رفقة الفنانة فهد البلوشي قد أهديا سلطنة عمان، أغنية "هذي عمان" التي صاغ أبياتها الشاعر العراقي عمر عنّاز، ليتغنوا جميعاً بمجد السلطنة، حيث جاءت الأغنية هدية مقدمة من الشعب الإماراتي إلى شقيقه العماني بمناسبة اليوم الوطني العماني. يذكر أن الفنانة أحلام كانت قد غنت أكثر من مرة في دار الأوبرا السلطانية، حيث تمتلك هناك جمهوراً واسعاً.

ويذكر أن ألبوم أحلام الجديد "فدوة عيونك" يتضمن 24 أغنية جميعها باللهجة الخليجية، وتعاونت فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين المعروفين على الساحة الفنية الخليجية، ونجحت أغنيات الألبوم في تحقيق مشاهدات مليونية على مواقع يوتيوب.