أميتاب باتشان يقلق متابعيه بجملة غير مكتملة عن صحته

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بسطر واحد على مدونته أبلغ النجم البوليودي الشهير أميتاب باتشان متابعيه عن حالته الصحية التي اختصرها بالقول" وضع صحي... عملية جراحية لا أستطيع الكتابة". وفي حين لم يتبين ما إن كانت العملية قد انتهت أو لا انشغلت الصحف الهندية بصحة أيقونة الشاشة الذي شوهد في آخر عمل له بعنوان "غولابو سيتابو" بعد أن عرض رقمياً العام الماضي على أثر تداعيات جائحة كورونا.

ويعتبر باتشان من أكثر نجوم عالم السينما وصناعة الأفلام الهندية انشغالاً حيث يعمل مؤخراً على تصوير عمل من إخراج وبطولة آجاي ديفغان. ولا يتوانى الممثل المخضرم عن التواصل على الدوام مع متابعي ومعجبيه الذين يدعوهم ب"عائلته الكبرى" المنتشرة عبر المواقع الرقمية المختلفة. وكان أميتاب البالغ من العمر 78 عاماً من أوائل الشخصيات السينمائية الهندية التي أصيبت بالفيروس العام الماضي. وجاء خبر تعرضه لوعكة صحية هذه المرة ودخوله المستشفى للخضوع لعملية جراحية محزناً لمحبيه الذي أعرب عدد كبير منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أسفه متمنياً الشفاء السريع لنجمه المحبوب.