إصابة الفنان المصري خالد كمال بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان المصري خالد كمال إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، داعياً كل من خالطه خلال الفترة الماضية بالتأكد من سلامته الصحية.

وقال خالد، اليوم، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "يا حبايب.. أنا وتامر أخويا إيجابي كورونا، أي حد اختلط بينا قريب (بعيداً عن أنه يا بخته) يطمن على نفسه.. دعواتكم".

يُذكر أن خالد كمال شارك أخيراً في مسلسل "القاهرة كابول"، إلى جانب النجوم: طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، وخالد الصاوي، وكانت آخر مشاركاته الدرامية في مسلسل "بخط الإيد"، بطولة الفنان أحمد رزق، ومن إخراج شيرين عادل، وتأليف هالة الزغندي.