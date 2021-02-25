الكشف عن موعد عودة عمرو أديب إلى الشاشة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت قناة "MBC مصر"، أن الإعلامي عمرو أديب سيستأنف تقديم حلقات البرنامج المُباشرة يوميًا من الجمعة للإثنين كالمعتاد في تمام العاشرة مساء بداية من يوم غد الجمعة.

وتعرض «أديب» لحادث سير بسيارته مؤخرًا، في طريق دهشور بضاحية الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، حيث اصطدمت مقدمة سيارته بسيارة نقل مُحمَّلة بأسطوانات غاز، ونُقل «أديب» على أثر ذلك إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أُجريت له فحوصات شاملة، ثم غادره إلى منزله، وفي الوقت ذاته تأكدت سلامة مَن كان في سيارة نقل أسطوانات الغاز، حيث الجميع بحالة صحية طيبة.