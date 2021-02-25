«دلهي للآداب » يستحضر مسيرة سريديفي العالمية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

مواضيع متنوعة حول حياة ومسيرة النجمة سريديفي العالمية، تناولها المؤلف ساتيارث ناياك في جلسة نقاش، أخيراً، في اليوم اثاني من مهرجان دلهي للآداب 2021، ركز فيها على على نجوميتها ومسيرتها التمثيلية منذ كانت طفلة، وشهرتها التي وصلت إلى الذروة في زمن لم تكن صناعة الأفلام الهندية قادرة على منحها الدور الذي يتلاءم ومكانتها وخوفها الأكبر من الوحدة.

ذكرى

تحدث مؤلف عمل «سريديفي: سيدة الشاشة الأبدية» وفق ما جاء عبر موقع «فيرست بوست» وتزامناً مع الذكرى السنوية لرحيل سريديفي عن مسيرة الممثلة وإرثها، متناولاً تجربته في تأليف كتاب حول شخص لا يمكن إجراء مقابلة معه، والاكتفاء بالتعرف إليه من خلال الأشخاص الذين تفاعل معهم في حياته. وأشار ناياك إلى مدى حنكة سريديفي في انتقاء الأدوار في الأفلام التي ستحقق النجاح. وأكد أن سر حرفة الممثلة النجمة إنما يكمن في قدرتها على التشبه بالماء بمعنى التأقلم مع كافة الأشياء والاندماج فيها. وقد أضيف ذلك حسب قوله إلى إتقانها عدداً من اللغات وسلاسة العمل مع مختلف شركات صناعة الأفلام، مما ساهم في شهرتها العالمية.