براءة الفنانة سما المصري من سب الإعلامية ريهام سعيد

المصدر: البيان الإلكتروني

برَّأ القضاء المصري الفنانة سما المصري من سب الإعلامية ريهام سعيد.

وذكر موقع صحيفة "الدستور" أن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت، اليوم، بهذا الحكم في القضية التي تتهمها فيها ريهام بإزعاجها عبر الهاتف وإرسال عبارات خادشة إليها.

وكانت المحكمة قد رفضت الاستشكال من محامي سما المصري، لوقف حكم حبسها 6 أشهر في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيدة، إلى حين الفصل في الطعن على القضية بمحكمة النقض، واستمرار قرار حبسها، وذلك يوم 17 يناير الماضي.

وأصدرت المستشار مروة هشام بركات حكماً بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، قبل أن تخفف محكمة مستأنف الحكم إلى 6 أشهر فقط.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها "سما المصري"، قامت، في غضون شهر أغسطس 2019، بقذف المجني عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها "ريهام سعيد"، بأن أسندت إليها أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعناً في عرضها، وذلك بأن ظهرت في مقطع مصور ووجهت إلى المجني عليها العبارات المبينة وصفاً بالأوراق، وأرسلت المقطع إلى أصدقائها عبر تطبيق "واتس آب" على النحو المبين بالتحقيقات.

وثبت عن طريق هاتف المجني عليها (ريهام سعيد) أن المتهمة وجهت إليها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والطاعنة في العرض.