«البحرين السينمائي» يدعو للمشاركة في «أفلام المرأة»

المصدر: (المنامة - البيان)

جددت إدارة مهرجان البحرين السينمائي الدعوة لصنّاع الأفلام، للمشاركة في «جائزة مركز تفوق لأفلام المرأة» التي تناقش قضايا المرأة.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت عن فئات الأفلام المشاركة في مسابقة المهرجان، والتي تضمنت خمس فئات وهي: الأفلام الروائية القصيرة والوثائقية وأفلام التحريك وأفلام الطلبة، إضافة إلى أفلام مركز تفوق الخاصة بالمرأة. وتمنح جائزة مركز تفوق لأفلام المرأة لأفضل فيلم قصير يتناول القضايا المتعلقة بالشأن النسائي مثل: حق المرأة في العمل، والشراكة مع الزوج في اتخاذ القرارات الخاصة بالأسرة، وحضانة الأطفال، والنفقة، وقضية العنف الاقتصادي تجاه المرأة.