هدايا وكيك ووليمة غداء.. هبة الدري تتلقى الدعم من الفنانين

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد خبر الطلاق الذي نشره الفنان الكويتي نواف العلي بطريقة "مريبة"، تلقت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري، بعض الدعم والمساندة من جمهورها ومحبيها وزملائها في نجوم مسلسل "مارغريت" الذي تقوم ببطولته حياة الفهد، حيث أقام صُناع العمل لها احتفالًا خلال كواليس التصوير.

وعبر فيديو نشرته الفنانة ريم أرحمة في حسابها بالـ "سناب شات" منح صناع العمل هبة الدري بعض الهدايا و"الكيك"، إضافة إلى وليمة غداء، حضرتها الفنان الكبيرة حياة الفهد التي ظهرت في مقطع الفيديو مبتسمة مع باقي النجوم. ومدحت أرحمة، زميلتها الدري قائلة: "كيك بياكل كيك".

وكان للفنانة هبة الدري تعليق من نوع آخر، حيث أشارت إلى أن عملها وشغفها هو الأهم حاليًا، ونشرت بوستر مسلسل "مارغريت" عبر حسابها في "إنستغرام" وتركت تعليقًا أشارت فيه إلى حالة الصمت التي تعيشها تجاه ما أعلنه طليقها نواف العلي.

من جهتها علقت النجمة أمل العنبري بطريقة غير مباشرة على الطريقة التي أعلن من خلالها العلي طلاقه من زوجته هبة الدري، فكتبت: "نصيحة أخت للرجل اللي كان زوج وأصبح طليق، أنت لست قديساً كي تتبرأ من زوجتك بعد الطلاق، ولا يليق برجولتك أن تخلي نفسك من المسؤولية أمام العلن كي تكسب تعاطف الناس. تذكر دائما أنك مليء بالعيوب وليس كونك رجل شرقي يجعلك الملاك الطاهر، السوشيال ميديا كل مالها وتبين معادن الناس وحقيقتهم وتربيتهم.. تذكر أنك الطليق وليس الزوج وامض بحياتك قدما بدل الندب على الحظ مثل الفاشلين".

واختتمت العنبري حديثها: "ملحوظة: دهاء المرأة يكمن في إقناعك أنها ضعيفة ولكن سرعان ما تنقلب لبؤة شرسة كي تدافع عن نفسها ووراها جيش نساء العالم كله مو بس الشرق وأنا أولهم".

ويذكر أن الفنانة هبة الدري تطل على جمهورها في موسم رمضان المقبل بعملين هما مسلسل "مارغريت"، و"الروح والرية".