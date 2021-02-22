إصابة الفنانة المصرية نجلاء بدر بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب الفنانة المصرية نجلاء بدر بفيروس كورونا، حيث أعلنت عن ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، وكتبت: "أنا كوفيد 19.. ربنا يستر".

وقد انهالت عليها الدعوات بالشفاء من قبل متابعيها.

وكانت النجمة نجلاء بدر، قد قالت إن شخصية "نهال" التى أدتها خلال أحداث مسلسل "لؤلؤ"، الذى تعرض آخر حلقاته الخميس، كانت ضحية قصة حب مراهق طايش، وأنها أذنبت في حق نفسها كما أذنب في حقها حبيبها، مشيرة إلى أن "نهال" حالة ربما تكون موجودة في مجتمعنا و"إحنا مانعرفش عنها حاجة ولا نشعر بها".

يذكر أن مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب مي عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جوري بكر، وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى، بحسب "اليوم السابع".