مهرجان أبوظبي يدعم الجولة العالمية للمغني عمر كمال

المصدر: أبوظبي - البيان

في إطار مبادرة «منبر التأليف والتوثيق الموسيقي» من مهرجان أبوظبي، دعماً للفنانين والمبدعين العرب، وانسجاماً مع الدور الريادي لدولة الإمارات في الارتقاء بالثقافة والفنون محلياً وعالمياً، يدعم المهرجان في دورته الثامنة عشرة لعام 2021، مغنّي وعازف الجاز الفلسطيني الشهير عالمياً، عمر كمال، في إصدار أغنيته الجديدة «In The Wee Small Hours»، كجزء من ألبوم «ليلة متأخرة مع عمر كمال»، والذي سيصدر في وقت لاحق من العام الجاري، بدعم من المهرجان.

وصدرت أغنية «In The Wee Small Hours»، التي يعود كمال من خلالها إلى شغفه المتجدد بموسيقى الجاز، أمس، عبر موقع مهرجان أبوظبي الإلكتروني (https://abudhabifestival.ae/in-the-wee-small-hours/). في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت دولة الإمارات؛ ليدمج من خلالها بين الأنماط الموسيقية القديمة والحديثة مع لمسة عصرية تعتمد على أسلوبه الخاص بالعزف على الآلات الموسيقية المحببة إليه.

كما يدعم مهرجان أبوظبي 2021، الجولة العالمية لـلفنان المبدع عمر كمال، والتي تبدأ في نيويورك من مركز الجاز الشهير في مركز لينكولن يوم الـ9 من أكتوبر المقبل، وتضم أغاني من ألبومه «أرني النور Show Me the Light»، والذي صدر بدعم مبادرة منبر التأليف والتوثيق الموسيقي من مهرجان أبوظبي 2019، إضافة إلى إصدار ألبومه الجديد بعنوان «ليلة متأخرة مع عمر كمال» خلال العام الحالي.

من جانبها، قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «إنّ المنجز الحضاري العربي يأتي في صلب اهتمام مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتأكيداً على الدور الهام الذي تلعبه الإمارات في مسيرة استمرار الحضارة الإنسانية واستعادة الإسهام العربي فيها، في ميادين العلوم والفنون والابتكار والإبداع بكافة أشكاله، وخاصةً في الجانب المتعلق بعمل مهرجان أبوظبي على الاحتفاء بالموروث الثقافي وتقديم المنجز الفني والإرث الموسيقي العربي إلى العالم عبر أعمال التكليف الحصري والإنتاج الخاص والمشترك، والمبادرات الرائدة كمبادرة منبر التأليف والتوثيق الموسيقي من المهرجان التي تدعم الأعمال الموسيقية الجديدة لكبار الفنانين والمبدعين العرب».