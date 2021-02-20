تغريدات النجوم.. تأرجح بين الأنشطة الغنائية والاجتماعية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم تخف وتيرة النشاط على حسابات نجوم الفن على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تأرجحت تغريداتهم بين الترويج لأعمالهم الغنائية والفنية الجديدة، وبين البوح بأخبارهم وأنشطتهم الاجتماعية، ففي الوقت الذي احتفلت فيه أحلام بتجاوز أغنيتها «حزين» حاجز 8 ملايين مشاهدة، بدأ الفنان عبد الله السدحان تصوير مسلسله في الكويت، بينما انضمت منى زكي إلى حملة «شوف بعيني»، وأطلقت هيفاء وهبي تحدياً جديداً عبر «التواصل الاجتماعي». البيان جالت بين حسابات النجوم وخرجت منها بثلة من التغريدات.

لا تزال الفنانة أحلام تواصل الاحتفاء بأغنيات ألبومها الجديدة «فدوة عيونك»، في وقت أطلت فيه بكليب «لا يروح الليل» بـ «لوك» مختلف، ظهرت فيه على طريقة المصريين القدماء، حيث جاء ذلك تزامناً مع طرحها كليبات ألبومها الجديد، في وقت احتفلت فيه أحلام أخيراً بوصول أغنيتها «حزين» إلى 8.9 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب.

أغنية جديدة

أما الفنان عيضة المنهالي فكشف عبر «انستغرام»، عن أحدث أغنياته التي تحمل عنوان «انت قلبي»، حيث نشر مقطعاً منها، مبيناً إنها من كلمات حمدان الفايدي، وألحان غيث محمد، ونجحت الأغنية في جذب أكثر من 8 آلاف مشاهدة على «انستغرام» في أقل من نصف ساعة. من جانبه، نشر الفنان فايز السعيد مقطعاً من كليب أغنيته «كارثة» التي تولى إخراجها بسام الترك، حيث أشار السعيد إلى أن الأغنية من كلمات محمد القاسمي، وهي من ألحانه شخصياً. في الوقت ذاته، آثر الفنان أحمد الجسمي اصطحاب متابعيه في جولة واسعة داخل «بيت الحكمة» التي زارها أخيراً، مقدماً شرحاً عن «المكتبة البيضاء» التي تضمها المكتبة، والتي تتيح الفرصة لزوار المكتبة بالتبرع بالكتب، ومن جانبه، بدأ الفنان مرعي الحليان عبر «انستغرام» الترويج لمسلسل جديد يجمع معظم نجوم الإمارات، مبيناً في تعليقه أن «المسلسل سيكون كوميدي، وإن تصويره سيبدأ قريباً».

ووسط احتفائه بألبومه «مرحباً» الذي أطلقه مطلع العام، يلتقي الفنان السعودي رابح صقر جمهوره في 24 الجاري، عبر منصة «ضيف بدر»، وهو ما أكده عبر حسابه على تويتر، حيث قال: «جمهوري الحبيب.. غبت كثيراً عن اللقاءات وجاء الوقت الذي التقيكم فيه، وهذه المرة سيكون في ضيافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، في بث مباشر على»انستغرام«، وأتمنى أن يكون اللقاء خفيفاً عليكم».

أعمال درامية

3 أعمال درامية يشارك فيها الفنان السعودي عبد الله السدحان خلال رمضان المقبل، ومن بينها «شيلوي ناش» الذي يقوم بتصويره حالياً في الكويت، وكان السدحان قد نشر على تويتر، مقطعاً مصوراً يظهر فيه خلال تصوير المسلسل، حيث علق بالقول: «شليوي ناش».. أجوب طرقات الكويت القديمة في عمل تشرفت بوجود مجموعة من الزملاء والزميلات، الذين كرموني بمحبتهم ورقي تعاملهم«.

ومن طرفه، كشف الفنان الكويتي مشاري البلام عبر حسابه على»انستغرام«عن فيروس»كورونا«، معتذراً عن عدم قدرته الرد على الاتصالات بسبب الإصابة التي نقل على إثرها إلى مستشفى جابر الأحمد. وكان البلام قد نشر على»انستغرام«صورته وهو يضع جهاز التنفس، مرفقاً إياها بتعليق قال فيه:»لا تنسوني من دعائكم، الحمد لله على كل حال«، متوجهاً بالشكر إلى عائلته والنجوم والجمهور على السؤال، موضحاً إنه أصيب بالفيروس خلال تلقيه جرعة اللقاح الأولى في الكويت، يذكر أن البلام سيطل في رمضان المقبل على الجمهور من خلال مسلسل»درب الهوى«للمخرج حمد سعدي البدري.

مشاهدة كبيرة

وبعد مرور نحو 24 ساعة من طرحه على يوتيوب، أكثر من 78 ألف مشاهدة حصدها كليب»بقالي كثير«الذي يجمع الفنان هاني شاكر مع زميلته كارول سماحة في أول دويتو لهما، حيث تولت بتول عرفه إخراج كليب الأغنية التي كتبها أحمد مرزوق، ولحنها يوسف دميركول، وعملت بتول على تقديم نسختين من الكليب، واحدة لهاني شاكر والثانية لكارول سماحة، ورغم انفصال العملين إلا أنهما يرتبطان معاً في الأحداث والقصة ويكملان بعضهما البعض، وكان هاني شاكر قد احتفى عبر حسابه على»الفيسبوك«بصدور الألبوم، والأمر كذلك انسحب على الفنانة كارول سماحة.

أما الفنانة منى زكي فشاركت جمهورها على»انستغرام«صورة يغلب عليها اللون الأسود، وأرفقتها بتعليق قالت فيه:»هذه الصورة ليس فيها فلتر، وهي طبيعية ولكن من عين شخص لديه مياه زرقاء أو «جلوكوما»، وهذه من أشهر أنواع ضعف البصر، وتأتي من تكون سوائل على العين، بشكل بطيء وغير ملحوظ، وترفع من ضغط العين، ويمكن أن تؤدي إلى فقدان كامل البصر«. منى كانت قد انضمت أخيراً إلى دعم حملة»شوف بعيني«للتوعية بمعاناة أصحاب الإعاقة البصرية، ويذكر أنها تستعد حالياً لتصوير مشاهدها في فيلم»السرب«الذي يتناول الضربة الجوية التي نفذها الجيش المصري في ليبيا ضد تنظيم داعش عام 2015.

في المقابل، أطلقت الفنانة هيفاء وهبي، تحدياً جديداً تحت عنوان (Haifalovechalleng)، وكانت هيفاء قد أطلت على جمهورها عبر فيديو نشرته عبر حسابها على»انستغرام«وهي تكتب كلمة love على المرآة وعلقت بالقول:»بكلمة حلوة ننشر الحب والفرح، اكتبوها وشاركوها مع كل الذين تحبونهم«، يذكر أن هيفاء وهبي، المشغولة حالياً في انجاز ألبومها الجديد، لن تطل في رمضان المقبل، حيث اعتذرت عن المشاركة في مسلسل(حرب عالمية) إلى جانب الفنانة يسرا.