توم وجيري يمتلكان عرش شباك التذاكر المحلي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تمكن فيلم «توم آند جيري» في أول عرض له في الصالات المحلية، من التفوق على 37 فيلماً تنافست على شباك التذاكر المحلي، الذي شهد خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري، بيع نحو 50 ألف تذكرة، في وقت شهد فيه شباك التذاكر منافسة شرسة بين فيلمي «وقفة رجالة» و«تفاصيل صغيرة» و«ذا ماركسمان»، والتي سعت إلى الوصول للمرتبة الأولى فيه.



لم يكد «توم» و«جيري» أن يطلا برأسيهما في صالات السينما المحلية، حتى تمكنا من امتلاك سدة شباك التذاكر المحلي، باحتلالهما المرتبة الأولى فيه بعد أن باعا خلال الفترة من 11 – 13 فبراير الجاري، 26.731 تذكرة، في أول عرض للفيلم الذي أخرجه تيم ستوري، وشارك في تقديم أصواته كل من كلوي غرايس موريتز، كولن جوست، مايكل بينا، ويليام هانا. مطاردات «توم» و«جيري» كانت كفيلة بأن تزيح دينزل واشنطن وفيلمه «تفاصيل صغيرة» (THE LITTLE THINGS) عن العرش، بعد أن ظل متمسكاً به على مدار أسبوعين متتاليين، ليحل هذا الأسبوع في المرتبة الثالثة، بعد بيعه 3774 تذكرة خلال الفترة ذاتها، رافعاً رصيده من التذاكر المباعة إلى 39070 تذكرة.



مركز ثان

في المقابل، حافظ الفيلم المصري «وقفة رجالة» على موقعه ثانياً في شباك التذاكر المحلي، حيث باع خلال الفترة من 11 – 13 الجاري، 4262 تذكرة، ليصل حجم تذاكره المباعة إلى 36.783 تذكرة، علماً بأن «وقفة رجالة» قد أكمل 4 أسابيع في سلسلة عروضه، ولا يزال قادراً على تحقيق مزيد من النجاح، والأمر كذلك انسحب أيضاً على فيلم «ذا ماركسمان» الذي يلعب بطولته ليام نيسون، حيث حافظ على تواجده في القائمة، محتلاً فيها المرتبة الرابعة بعد بيعه لـ 2140 تذكرة خلال الفترة من 11 – 13 الجاري، ليبلغ إجمالي تذاكره المباعة 47.769 تذكرة.

الفيلم الهندي (UPPENA) بدا الزائر الجديد لصالات السينما المحلية، وتمكن من احتلال المرتبة الخامسة على شباك التذاكر المحلي، بعد بيعه 2086 تذكرة في أسبوعه الأول. الفترة من 11 – 13 الجاري، شهدت تنازل الفيلم الصيني «موجة الصدمة 2» (SHOCK WAVE 2) عن موقعه في المركز الخامس، ليهبط إلى المرتبة الـ 11 في تسلسل شباك التذاكر المحلي، متيحاً بذلك مجالاً أمام مجموعة من الأفلام للتقدم عليه.

في المقابل، تستعد صالات السينما المحلية لاستقبال مجموعة جديدة من الأفلام، حيث نستعرض تالياً 3 من أبرز الأعمال التي ستطل على الشاشة الكبيرة قريباً.

Body Brokers

إخراج: جون سواب

بطولة: جاك كيلمر ومايكل كينيث ويليامز وجيسيكا روث

يصنف هذا الفيلم تحت إطار الجريمة، وقصة تدور حول يوتا وأوبال، اللذين يعانيان من الإدمان، ويعيشان في شوارع أوهايو الريفية، وعندما يقرران الذهاب إلى مدينة لوس أنجليس، من أجل العلاج من الإدمان، يكتشفان أن العلاج من تعاطي المخدرات ما هو إلا غطاء من مركز العلاج لشيء مروع.

Maya The Bee 3: The Golden Orb

إخراج: نويل كليري

أصوات: بنسون جاك أنتوني، فرانسيس بيري، آدم بيري، جاستين كلارك

ينتمي فيلم «مايا النحلة 3»، إلى سينما الأنيمشن، وهو من تأليف أدريان بيكنباخ، وتيس ماير وغيرهما، وأحداثه تدور حول ويلي ولي، اللذين يشعران بالملل خلال فصل الشتاء، الأمر الذي يدعوهما إلى خوض مهمة خطيرة، تتمثل بنقل بذرة مقدسة إلى جبل بونساي الغامض، وتزداد الأمور صعوبة، عندما تبدأ البذرة في النضج خلال رحلتهما.

Chakra

إخراج: إم إس أناندان

بطولة: يشال وشرادا سريناث وريجينا كاساندرا

ينطق هذا الفيلم باللغة التاميلية، وهو ضمن أفلام الإثارة والجريمة، وأحداثه تدور حول عملية سرقة تقوم بتنفيذها عصابة من القراصنة التي تستولي على معلومات إلكترونية، حيث اختارت العصابة تنفيذ عمليتها في يوم استقلال الهند، كمحاولة منها للتغطية على السرقة.