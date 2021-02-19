الجمهور يهاجم ياسمين صبري بسبب سعر فستانها

المصدر: البيان الإلكتروني

هاجم جمهور السوشيال ميديا في مصر الفنانة ياسمين صبري بسبب حديثها عن سعر فستانها في لقاء سابق مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة».

وجاء هجوم الجمهور بسبب حديث الفنانة الشهيرة عن الاستايل الخاص بها وعن تعاونها مع إحدى شركات الملابس من أجل تغيير ذوق الفتيات في الشارع المصري، قائلة «اكتشفت أن الاستايل عند البنات المصريات ضاع، فحسيت إن أنا لو عليا الضوء كفنانة، وإن الناس بتشوفني وبتقول أكيد الفستان ده بعشرين ألف جنيه، اكتشفت أني أقدر ألبس حاجة بـ2000 جنيه يقدروا يشتروها، إنتي عارفة الفستان ده بـ2500 أي بنت هتقدر تجيبه»، وفقا للمصري اليوم.

وعارض كثير من رواد مواقع التواصل الرقم الذي قالته صبري عن سعر الفستان وعن قدرة جميع الفتيات على شرائه.

وقال أحد المعلقين: «طالعة تقول إن هي لابسة فستان بـ 2500 جنيه وبنات مصر كلها تقدر تشتريه... دا أنا جبت جاكيت بـ 700 جنيه الشتا اللي فات أمي لحد دلوقتي بتعايرني بيه»، بينما قال آخر: «بتقول الفستان 2500 جنيه أي بنت هاتقدر تجيبه، واضح إنها ما تعرفش إن عيلة ياكلوا ويشربوا ويلبسوا بيه في شهر»، فيما قالت معلقة أخرى: «2500 جنيه ده مرتبات موظفين وفاتحين بيوت لعائلات شوفي بقي كل عيلة كام فرد إزاي بقي أي بنت تقدر تشتري الفستان الرخيص ده بالـ 2500 بس».

على الجانب الآخر، أيدت إحدى المعلقات كلام صبري، وقالت: «بيتريقوا على ياسمين صبري عشان بتقول فستان بألفين جنيه؟! أومال إنتوا بتجيبوا فساتين بكام يا جماعة؟! إنتوا مش عايشين معانا في الكوكب؟ مش شايفين الأسعار طيب؟!».