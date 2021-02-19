شاروخان وسلمان خان على قمة برج خليفة في«باثان»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

كثيراً ما عبر الممثل الهندي شاروخان عن حبه لدبي، معتبراً إياها قطعة من القلب، يسكن فيها، ويقضي جل أوقاته بين أروقتها، حبه لـ «دانة الدنيا» دعاه لأن يمنحها مساحة واسعة في أفلامه، وبلا شك أن «هابي نيو يير» بدا مثالاً حياً على ذلك، حيث آثر شاروخان ومعه المخرجة فرح خان أن ينفذا كافة مشاهد الفيلم في دبي، التي عاد إليها مجدداً في فيلمه الجديد «باثان» بعد قضائه فترة بعيداً عن مواقع التصوير، منذ إنجازه قبل 3 سنوات لفيلم «زيرو» للمخرج أناند أل. راي. طاقم تصوير فيلم «باثان» حط رحاله بالفعل في دبي، برفقة المخرج سيدهارت أناند، حيث قاموا بمعاينة بعض المواقع التي تتواءم مع طبيعة حكاية الفيلم الذي سيعرض على الشاشة الكبيرة في أكتوبر المقبل، ومع بدء أعمال التصوير في ربوع «دانة الدنيا»، فاجأ الممثل سلمان خان معجبيه بنيته مشاركة زميله شاروخان في بعض مشاهد «باثان»، وإنه سيتم تصويرها على قمة برج خليفة، الأطول في العالم.





دور خاص



سلمان خان أطلق تصريحاته هذه خلال مشاركته في إحدى حلقات برنامج «بيغ بوس»، حيث أكد أنه سيكون له دور خاص في فيلم «باثان»، الذي تنتجه استوديوهات ياش راج فيلمز، التي تتخذ من دبي مقراً لها، معلناً في الوقت ذاته عن قائمة أفلامه المقبلة، حيث قال: «خلال الأشهر الثمانية المقبلة، سأقوم بتصوير 3 أفلام، البداية ستكون مع «باثان» برفقة شاروخان، ومن ثم «تايغر 3»، ومن بعدها «كابهي عيد كابهي ديوالي»، مبيناً في الوقت ذاته أن المشاهد التي سيشارك فيها سيتم تصويرها على قمة برج خليفة.



تصريحات سلمان خان هذه جاءت بالتزامن مع تقارير أخرى نشرتها وسائل إعلامية هندية، أشارت فيها إلى أن شاروخان في فيلمه «باثان» سيسير على نهج توم كروز في «مهمة مستحيلة: بروتوكول الشبح»، وذكرت: «في فيلم «باثان» سنرى شاروخان في صورة رمزية، حيث سيظهر وهو يقوم بعملية تسلق على برج خليفة، على غرار الحركة التي قام بها الأمريكي توم كروز في «مهمة مستحيلة»، حيث سيقفز عن برج خليفة، الأطول في العالم».





علاقة قديمة



ما قاله سلمان خان، كان كفيلاً بفتح عيون الإعلام والمواقع المهتمة بالشأن السينمائي على فيلم «باثان» الذي تشارك فيه أيضاً الممثلة ديبيكا بادوكون، ليعيد بعضها فتح أبواب أرشيف العلاقة التي تجمع سلمان وشاروخان، مبينة أن هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها النجمان معاً في السينما، فقد سبق لهما أن قدما أفلاماً عديدة، ولعل آخرها كان «زيرو»، حيث أطل فيه سلمان خان مع شاروخان، وهما يؤديان عرضاً استعراضياً امتد لأكثر من 5 دقائق.



مصادر مقربة من الشركة المنتجة لـ «باثان»، كانت قد كشفت لموقع «بينكفيلا» المتخصص في السينما، عن أنه سيتم تصوير «باثان» داخل برج خليفة، حيث نقل الموقع عن مصدره قوله: «الفكرة هي أن نذهب إلى درجة أعلى مما تم إنجازه في وقت سابق، وبغض النظر عن مجموعة الأفلام التي تم تصويرها في المكان، حتى الآن لم يتم تصوير الكثير من الأعمال داخل برج خليفة، وسيكون «باثان» من بين الأفلام الهندية القليلة، والتي سيكون لديها صور فعلية لبرج خليفة من الداخل، ورغم هذا الكشف، إلا أن الغموض لا يزال يلف طبيعة المشاهد القتالية التي تمت في المكان، حيث اكتفى المصدر المقرب بالقول: سيكون هناك مشهد حركة واسع حول برج خليفه في «باثان»، مصيفاً: «لا تتفاجأ إذا وجدت شاروخان يقاتل على قمة البرج مثلاً مثل توم كروز، وسندرك ذلك عندما نشاهد «باثان» على الشاشة الكبيرة».