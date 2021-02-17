ظهور زوجة زعيم كوريا الشمالية علناً للمرة الأولى منذ أكثر من عام

المصدر: يونهاب

ظهرت زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون علنًا للمرة الأولى منذ أكثر من عام أثناء حضورها احتفالًا بعيد ميلاد الزعيم الراحل كيم جونغ إيل، وفقًا لما ذكرته وسائل الأعلام الرسمية اليوم الأربعاء.

وشوهدت ري سول جو آخر مرة في يناير من العام الماضي عندما حضرت حفلاً موسيقيا للاحتفال بالعام القمري الجديد في مسرح سامجيون في بيونغ يانغ مع الزعيم كيم.

وشاهد "كيم" و"ري"، أمس الثلاثاء، العرض الذي أقيم في مسرح مانسوداي الفني احتفالاً بعيد ميلاد الزعيم الراحل، بحسب صحيفة رودونغ سينمون الرسمية لحزب العمال الحاكم.

ونشرت الصحيفة عدة صور لـ "كيم" و"ري" على نطاق واسع وهما يبتسمان استمتاعا بالأداء مع مسئولين آخرين.

بصفتها السيدة الأولى، غالبًا ما شوهدت ري في رفقة كيم في أنشطته العامة في الماضي. ففي العام 2019، شوهدت وهي تمتطي خيولًا بيضاء مع كيم على جبل بايكدو، الذي يُعتبر أحد أكثر الجبال قداسة في البلاد.

ورافقت كيم أيضًا في رحلاته "الإرشادية الميدانية"، بما في ذلك زيارات إلى منتجع جبل كومغانغ على الساحل الشرقي الخلاب للبلاد ومنتجع السبا في بلدة يانغ دوك في وسط كوريا الشمالية في عام 2019.

أثار غياب ري عن الظهور أمام الجمهور منذ أوائل العام الماضي مجموعة واسعة من التكهنات بأنها قد تكون حبلى أو أنها قد تتجنب الأنشطة العامة لأطفالها وسط مخاوف من فيروس كورونا الجديد.

وأخبرت وكالة المخابرات الحكومية في كوريا الجنوبية أعضاء البرلمان أمس الثلاثاء أن ري يبدو أنها تفضل الابتعاد عن الظهور العلني وسط حملة مكافحة الفيروسات.

وأضافت الوكالة أنه يبدو أنها تقضي وقتًا مع أطفالها وأنه "لم يتم رصد أية علامات غير عادية".

ويقول مراقبون إن ظهور ري في الحفل قد يعكس إظهار كوريا الشمالية الواضح للثقة في حملتها لمكافحة الفيروسات.

كما أظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية الحاضرين في الحفل، بما في ذلك "كيم" و"ري"، جالسين عن قرب دون أية كمامات للوجه.

تدعي بيونغ يانغ أنها خالية من فيروس كورونا، لكنها اتخذت تدابير سريعة وجذرية نسبيًا لمكافحة الفيروس منذ أوائل العام الماضي، بما في ذلك إغلاق حدودها وفرض قيود صارمة على الحركة.

يبدو أن كوريا الشمالية احتفلت بعيد الميلاد التاسع والسبعين للزعيم الراحل كيم جونغ إيل بطريقة هادئة من دون استفزازات كبيرة.

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الزعيم كيم زار قصر الشمس كومسوسان، حيث يرقد جثمانا الزعيمين السابقين كيم جونغ إيل والد الزعيم الحالي وكيم إيل سونغ المؤسس الوطني، وجد الزعيم الحالي.