نجم عالمي يوجه رسالة لـ محمد رمضان .. ماذا قال فيها؟

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر الفنان المصري محمد رمضان على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، رسالة وجهها له النجم العالمي جيمي فوكس رسالة كانت عبارة عن مقطع فيديو.

ووجه النجم العالمي جيمي فوكس رسالة مصورة للفنان محمد رمضان قال فيها: "محمد رمضان أنا جيمي فوكس أهلا بك عزيزي في عائلة بريفيه ريفيو.. لقد أخبروني أنك رقم 1 .. الفائز بالجائزة الأفريقية للنجم المفضل للجماهير في التصويت المقام لذلك مرحبًا بك في العائلة.. أتمنى أن التقي بك حتى نتمكن من الظهور للجماهير.. تهانيّ يا أخي أهلا بك".

ويعمل النجم محمد رمضان، على تصوير مشاهد مسلسل الجديد «موسى»، على قدم وساق، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؛ تمهيدًا لمنافسة المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني، للعام الجاري 2021، بالاشتراك مع سمية الخشاب، هبة مجدي، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدي الوزير، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.