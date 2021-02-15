«معرض 421» يتعاون مع «سينما عقيل» في برنامج رقمي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن «معرض 421»، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، والتي تعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة، وتسعى لإبراز المواهب المحلية والإقليمية وتنميتها عبر طيف واسع من المجالات عن عودة برنامج السينما العربية المعاصرة، والتي ستقام عبر الإنترنت تحت عنوان «طوبى لمن بحثوا» بالشراكة مع سينما عقيل.

ويعرض البرنامج مجموعة مميزة من الأفلام تبدأ في 24 فبراير الجاري بـ«ستموت في العشرين» لأمجد أبو العلا، و«حنّة ورد» لمراد مصطفى، يتبعه فيلم المخرج عبد المحسن الضّبعان بعنوان «آخر زيارة»، ثم «غيوم» لمخرجته مزنة المسافر و«الحد الساعة خمسة» وختاماً بفيلم «200 متر» من إخراج أمين نايفة يوم 7 أبريل.

تعيد هذه المجموعة من الأفلام الحياة إلى الشّاشة الكبيرة بدعم من نسيج الأجساد والفضاءات ومن قربها على التّجارب المعيشيّة. هو برنامج عمّن بحثوا عن مطاردتهم المفجعة للإجابات، وعن هوسهم بالنّصر وعن نقشهم للأسماء على وجه العالم وعن لحظات استجمامهم.

تنبعث الحياة في هذا البرنامج جرّاء عام عشناه في الهوامش، فتجعله يرقص ويبكي ويثور وسط سكون وضوضاء. طوبى لكلّ من بحثوا: طوبى لصائدي الفهود ولأبطال كرة القدم وللفنّانين وللعشّاق وأبد الدّهر طوبى للرّاقصين. طوبى لكلّ من بحثوا وتجمّعوا ليعيشوا.

يتبع عرض كل من فيلم من الأفلام جلسة نقاش تقام عبر الإنترنت مع مخرجي الأفلام.