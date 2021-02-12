رحيل الشاعر والكاتب الصحفي والأستاذ الجامعي السوداني الدكتور مبارك بشير

المصدر: البيان الإلكتروني

نعت وزارة الثقافة والإعلام السودانية الشاعر الكبير والكاتب الصحفي الأستاذ الجامعي الدكتور مبارك بشير، الذي رحل إلى جوار ربه مساء أمس الخميس.

وأشار بيان صادر من الوزارة إلى أن الراحل تخرج من جامعة الخرطوم، حيث نال بكالوريوس الفلسفة و‏اللغات، كلية الآداب ‏جامعة الخرطوم ‏1977م، ثم عمل بمصلحة الثقافة، وحاز دبلوم الدراسات ‏الأفريقية والآسيوية، ‏جامعة الخرطوم.

‏كما نال دبلوم اللغة الفرنسية، المركز‏ الثقافي ‏الفرنسي، الخرطوم، ودبلوم اللغة الألمانية، ‏معهد هيدر، ألمانيا ‏الشرقية، وفق وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وتحصل العام ‏1983م على ماجستير في الدراسات ‏العربية، جامعة ليبيزغ، ‏بألمانيا، والعام ‏1986م، على والدكتوراه في ‏السياسيات الثقافية والتعليمية، مركز ‏الدراسات الإفريقية والشرق أوسطية، جامعة ‏ليبيزغ.

وعاد ليعمل بمصلحة الثقافة، ثم أستاذا بكلية التقانة.

تغنى بأشعاره كبار الفنانين، حيث غنى له محمد وردي (عرس الفداء ويا نسمة)، ومحمد الأمين (عويناتك).