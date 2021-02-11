الفنانة السعودية ليلى السلمان تكشف حقيقة تجسيدها "خاطفة الدمام"

المصدر: وكالات

كشفت الفنانة السعودية ليلى السلمان إن مسلسل «الخاطفة» المزمع تصويره بعد رمضان المقبل لا علاقة له بأحداث قصة «خاطفة الدمام» نهائيا.

وقالت في مداخلة تلفزيونية مساء "الثلاثاء" أنها تعاقدت على عملين أخيراً، الأول بعنوان «اختطاف»، وقعت عقده قبل أسبوعين وبدأت تصويره دون تحديد موعد عرضه. بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

وأضافت، والعمل الثاني بعنوان «الخاطفة»، ستبدأ تصويره بعد انتهاء الدورة الرمضانية.

وتطرقت السلمان لانتقادات متداولي التواصل لتجسيدها دور «مريم» المعروفة إعلامياً بـ«خاطفة الدمام»، عقب نشر إعلان المسلسل، قائلة: "لم أذكر أبدا أن العمل يتعلق بواقعة الدمام. الانتقادات فقط لإثارة البلبلة".

وأضافت: "أي قصة تثير حالة في المجتمع تصلح أن يتم تجسيدها في عمل فني ناجح."