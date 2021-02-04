ريهام سعيد تثير جدلا في مصر برفضها الطلاق

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت الإعلامية المصرية ريهام سعيد جدلا واسعا في برنامجها "صبايا الخير"، مما جعلها تعتلي قمة "تريند" محرك البحث "غوغل" في مصر.

وقالت ريهام سعيد في حلقتها الأخيرة من البرنامج، إنها بعد نضوجها باتت ترفض فكرة الطلاق، عكس ما كانت تنصح به مشاهديها خلال الأعوام السابقة، مؤكدة أنها كانت ترى سابقاً أن المرأة التي لا تستطيع التعايش مع زوجها وجب عليها الطلاق فوراً.

وأوضحت: "تعرضت للطلاق في العشرين من عمري، وكنت أحسب نفسي بطلة.. ولكن أؤكد أنه شيء مؤلم أن تعيش المرأة حياتها بدون تفاهم من زوجها، ولكن الأكيد أن هناك طرقا أخرى بخلاف الطلاق".

وأضافت: "مع الوقت بدأت نظرتي تتغير للأمر، وأدعو إلى ضرورة تجنب الطلاق، والوصول لحلول مرضية لكافة الأطراف"، وفقا لليوم السابع.

وتباينت ردود الأفعال بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نصائح ريهام للفتيات، خاصة أن لها سوابق، في دعوتهن للطلاق من أزواجهن، مما دفع أحد المتابعين يسألها عن مصير من تم طلاقه بسبب نصائحها السابقة.

وتفاعل العشرات من المتابعين للبرنامج، بشكل إيجابي مع الإعلامية المصرية، واعتبروا أن نصائحها هذه المرة، جيدة وتصب في صالح استقرار الأسرة المصرية، بخلاف دعوات وقضايا سابقة لها ناقشت خلالها موضوعات اعتبرت مدمرة وغير بناءة.