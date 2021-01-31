دبي ساحات لتصوير أفلام "باثان" و"ساركارو فاري باتا"

المصدر: دبي ـ غسان خروب

نحو دبي تتوجه حالياً أنظار صناع السينما الهندية، الذين آثروا الخروج من "العزلة" وحدود "بوليوود" ونظيرتها "توليوود"، ليحطوا رحالهم في العديد من مواقع "دانة الدنيا" التي استطاعت أن تغريهم بما تمتلكه من بنية تحتية قوية وجمال وألق، "دانة الدنيا" فتحت، أخيراً، أبواب مواقعها أمام نجوم أفلام "باثان" و"ساركارو فاري باتا"، حيث الأول يلعب بطولته شاروخان و ديبيكا بادوكون، بينما يطل في الثاني ماهيش بابو وزميلته كيرثي سوريش، والذين بدأوا بتصوير مشاهدهم في شوارع الإمارة ومناطقها المختلفة.

لـ "دانة الدنيا" مكانة خاصة في قلب الممثل الهندي شاروخان، فلا يكاد يغادر حدودها حتى يعود إليها مجدداً، ليعيش في أحضانها. فدبي بالنسبة لشاروخان لم تكن مجرد مدينة، وإنما "بيت" يعيش فيه وعائلته، حيث يقضي فيها جل وقته. وعشقه للإمارة، دعاه لأن ينصب نفسه "سفيراً" لها، لا سيما بعد تقديمه في وقت سابق سلسلة أفلام "كن ضيفي" التي قدمها بالتعاون مع دائرة السياحة والترويج التجاري في دبي. وها هو شاروخان يعود مجدداً إلى دبي، ليتخذ من شوارعها مسرحاً لتصوير أحداث فيلمه الجديد "باثان" (Pathan) الذي يعيده إلى وتيره نشاطه السينمائي، بعد أن خلع عنه "ثوب الراحة" الذي ارتداه بعد مضي نحو 3 سنوات على إطلاقه العنان لفيلمه "زيرو" للمخرج أناند أل. راي.

طاقم تصوير فيلم "باثان"، المتوقع أن يطل على الشاشة الكبيرة في اكتوبر المقبل، حط رحاله أخيراً في دبي، ليعلن مخرج العمل سيدهارت أناند، عن انطلاق أعمال تصوير مشاهده في عدد من مناطق دبي، وعلى رأسها منطقة وسط مدينة دبي، والتي تحولت إلى ساحة لمطاردات السيارات، وذلك وفق ما تشي به بعض "المقاطع المصورة" التي أطلت برأسها على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها معجبو شاروخان، لتكشف جانباً من حكاية الفيلم المصنف تحت خانة الدراما والإثارة، حيث تدور أحداثه حول شرطي متخف، وزميلته السابقة، يجتهدون في البحث عن أحد كبار تجار المخدرات، من أجل التخلص منه بعد إقدامه على قتل والد الشرطي. أحداث العمل تقع في مكان ما بمنطقة الشرق الأوسط، حيث أصبحت المنازل الكبيرة التي كانت تأوي الأثرياء، إلى مكان يعيش فيه أخطر مجرمي المدينة.

ورغم بدء أعمال تصوير فيلم "باثان"، إلا أن ملامحه لم تتضح تماماً، علماً أن بطولة العمل لن تكون فقط لشاروخان، فقد انضمت إليه الممثلة ديبيكا بادوكون التي كشفت أخيراً عبر حسابها على تويتر، عن مشاركتها في فيلم "فايتر" (Fighter) والذي تقف فيه بمواجهة الممثل هييرثيك روشان، في حين تضم قائمة ابطال فيلم "باثان" الممثلة ديمبل كاباديا، التي تعلب دور رئيسة الوكالة التي يعمل فيها شاروخان وديبيكا بادوكون، وكذلك جون أبراهام الذي يلعب دور "الخصم" في هذا الفيلم، الذي تتولى انتاجه استوديوهات ياش راج فيلمز.

ساحات دبي، لم تكن حكراً على مشاهد "باثان" فقط، ففي الوقت ذاته، تستضيف أعمال تصوير الفيلم الهندي "ساركارو فاري باتا" الذي يلعب بطولته الممثل ماهيش بابو ويقف فيه للمرة الأولى بمواجهة الممثلة كيرثي سوريش، حيث حط النجمان أخيراً رحالهما في دبي، من أجل تصوير مجموعة من مشاهد الفيلم الناطق التيغلو الهندية في مواقعها، حيث حكاية الفيلم تنتمي إلى أفلام الإثارة والأكشن وتدور حول الاحتيال المالي. الشركة المنتجة له اكتفت فقط بالإشارة إلى أن تمويله جاء من خلال تعاون 3 شركات، وقفت على رأسها شركة "مايذري موفي ماكيرز"، فيما أعمال تصويره تتأرجح بين دبي وحيدر أباد بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.