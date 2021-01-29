وفاة الفنان المصري محمود عبد الغفار

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، الفنان المصري محمود عبد الغفار، أحد رموز مسرح الطليعة.

ونشر الفنان أحمد صيام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "البقاء والدوام لله توفي منذ لحظات الفنان والأخ العزيز محمود عبد الغفار أحد رموز مسرح الطليعة اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".

يشار إلى أن الفنان محمود عبد الغفار بدأ مشواره الفني في الثمانينات وأدى أدوارا ثانوية في السينما والمسرح والتليفزيون غالبا في دور "الضابط" و"وكيل النيابة" و"الطبيب" و"المحامي" و"ضابط المخابرات".

ومن أشهر الأفلام التي قدمها في السينما المصرية، "جذور في الهواء" و"المنسي" "المقامر" و "إتفرج يا سلام"، أما المسلسلات التي شارك فيها أبرزها، مسلسل "دموع في عيون وقحة" و"حكايات هو وهي" و"هارون الرشيد" و "لا أحد ينام في الإسكندرية" و "حاره ٥ نجوم".