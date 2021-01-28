حقيقة إصابة الفنانة فيفى عبده بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأونة الأخيرة إشاعة عن إصابة الفنانة فيفي عبده بفيروس كورونا.

وأكدت عبده أنها لم تصب بـ"كوفيد 19"، مشيرة إلى أنها قد تكون أصيبت بدور برد، طالبة من جمهورها الدعاء لها.

وقالت الفنانة فيفي عبده في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الشخصي على انستغرام :"تحية مني لكل الناس.. أولا بشكر كل الناس اللي سألت عليا وقت الشدة وكنت عيانة... النهاردة الظاهر عندي دور برد عشان كنت بصور برا في الهواء.. وحشتوني جدا... وفي الحقيقة أنا برضه محتاجة الدعاء بتاعكم".

وأضافت :"أنا معنديش كورونا، وكنت محافظة على نفسي، ويمكن موضوع رجلي اللي مكنتش قادرة امشي عليها حصل من ربنا عشان مروحش مكان وأصاب فيه بالفيروس... عشان كده بطمن جمهوري عليا".

وتابعت :"الحاجه الثانية، الله يرحم كل اللي توفوا سواء زمايلي أو غير زمايلي.... والشباب المتهور اللي مش بيسمع الكلام وبيفكر أن الموضوع بسيط وأن كورونا موضوع هيتلم وهيعدي ببساطة... أنا لما كنت بضحك وبقول مكرونة وكورونا ولازنيا مكنتش أعرف أن موضوع كورونا صعب خالص كدة، ومكنتش متخيلة أن الفيروس هيكون بالطريقة دي، طبعا عرفت أن موضوع كورونا مش سهل وبيضيع أرواح وملوش دعوة لا بسن ولا غيره، وخطر جدا".