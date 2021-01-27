عرض «دي جي» عالمي عبر الإنترنت من دبي

المصدر: دبي - البيان

يقدّم الدي جي العالمي الفرنسي ديفيد جيتا المقيم في دبي، الذي يعتبر أفضل منسق موسيقى على مستوى العالم لعام 2020، عرضاً مميزاً عبر الإنترنت لكل معجبيه حول العالم من على مهبط طائرات الهليكوبتر لبرج العرب، حيث يمكن للجميع مشاهدة هذا العرض مجاناً يوم السبت 6 فبراير 2021 في تمام الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي حصراً على قناة ديفيد جيتا على اليوتيوب:

https://youtu.be/xaurMcGqZHUوجاء اختيار تنظيم هذه الفعالية الرائعة في مكان مميز يعكس جمال مدينة دبي عند غروب الشمس ومع إطلاق الألعاب النارية، حيث تم تصميم هذا الإنتاج الذي يمزج بين الموسيقى والإضاءة للمساهمة في تسليط الضوء على دبي كمدينة قادرة على تقديم الكثير من الخيارات لزوّارها. وقد كرّس ديفيد جيتا عرضه لدبي، ودعا الملايين من متابعيه في مختلف أنحاء العالم لمشاهدة هذا العرض معاً، وذلك للتعبير عن التضامن والأمل والتفاؤل.

مبادرة

ويهدف ديفيد جيتا من خلال هذه المبادرة إلى جمع التبرعات لدعم اليونيسف، بالإضافة إلى حملة «التعليم دون انقطاع»، التي أطلقتها دبي العطاء وهي حملة وطنية لجمع التبرعات تهدف إلى معالجة آثار تفشي وباء «كوفيد 19» على تعليم الأطفال والشباب.

وحول هذا العرض المميز، قال الدي جي العالمي ديفيد جيتا: «أنا فخور جداً بهذا العرض في قمة فندق برج العرب - جميرا، المعلم الشهير في دبي المدينة العزيزة على قلبي، وذلك بعد العروض الناجحة ضمن حملة United At Home التي قدمتها في عدد من المدن العالمية مثل ميامي، ونيويورك، ومتحف اللوفر في باريس، وتمكّنا من خلالها جمع أكثر من 1.6 مليون دولار أمريكي حتى الآن، وذلك بمساهمة المعجبين من شتى أنحاء العالم».

تفاؤل وإيجابية

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: تفخر «دبي للسياحة» بدعم الجهود المتواصلة للفنان العالمي الحائز على العديد من الجوائز الدولية ديفيد جيتا، وذلك للتضامن مع الجمهور في مختلف أنحاء العالم.

ومتحدثاً عن أهمية العطاء والتضامن المجتمعي خلال جائحة «كوفيد 19»، قال د.طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء وعضو مجلس إدارتها: «يسعدنا جداً أن نكون جزءاً من هذه المبادرة المؤثرة مع ديفيد جيتا. إننا في دبي العطاء لا نزال ملتزمين بمواصلة جهودنا مع شركائنا وإحداث تأثير دائم وإيجابي في حياة الأطفال والشباب».

تجارب عدة

وقال أليكساندر لي، رئيس الشؤون التجارية في «مجموعة جميرا»: تندرج هذه المبادرة في إطار التجارب العديدة التي تنطلق في إمارة دبي وتُضاف إلى قائمة الفعاليات الرائعة التي نظمناها على مهبط الطائرات المروحية في «برج العرب جميرا»، ونجحنا من خلالها باستقطاب أنظار الجمهور من مختلف أرجاء العالم وترسيخ مكانة دبي الرائدة عالمياً.