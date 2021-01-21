راشد الماجد يشيع والدته في مشهد مؤثر

المصدر: دبي ـ غسان خروب

مشهد مؤثر يوثق لحظات دفن والدة الفنان السعودي راشد الماجد، أطل برأسه على ساحات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الماجد جاثماً على التراب بجوار قبر والدته، بدا فيه وكأنه يبكي وسط أصوات المعزين، وأولئك الذين تحلقوا حول قبر والدته خلال دفنها في مقبرة المحرق بمملكة البحرين، حيث لقي المقطع تعاطفاً لافتاً على ساحات التواصل الاجتماعي، في وقت تداول فيه رواد هذه المواقع مجموعة من الصور التي توثق تشييع الماجد لوالدته.

إطلالة هذا المشهد، جاء في وقت واصل فيه عدد كبير من نجوم ومشاهير الخليج والساحة العربية تقديم التعازي للفنان السعودي، ومن بينهم الفنانة الإماراتية أحلام، التي غردت عبر تويتر، بالقول: "الله يحسن عزاءك أخي الغالي راشد، ويجبر قلبك في امنا الغالية، ربي يرحمها ويحسن إليها ويجعل هذه الأيام خير أيامها، وأن يبدلها دارا خير من دارها، وأهلا خير من أهلها، ويحعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم أنر قبرها، يا رحيم وعاملها بما أنت أهله يا رحيم"، وكانت أحلام قد أرفقت تغريدتها بصورة للفنان الماجد وهو حامل لنعش والدته.

وعلى ذات الخط سار الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق الفنان حسين الجسمي، والذي بث عبر تويتر، مقطعاً مصوراً، يوثق لحظة حمل النعش إلى مثواه الأخير، وكتب الجسمي على حسابه في تويتر: "الله يغفر لها ويرحمها ويثبتها عند السؤال وينوّر قبرها"، مضيفاً: "دفن والدة الفنان راشد الماجد، رحمها الله في البحرين قبل قليل، مشهد أعاد لأذهاني ذكريات أليمة بوفاة والدتي ودفنها في خورفكان قبل 18 عامًا، الله يصبرهم".

وفي هذا السياق، تقدم الفنان عبادي الجوهر، عبر حسابه على تويتر، بأحر التعازي إلى زميله الماجد، حيث غرد بالقول: "أصدق التعازي والمواساة لأخي راشد الماجد في وفاة والدته، اسأل الله العلي العظيم أن يلهمه واسرته الصبر والسلوان وأن يسكنها فسيح جناته".

والأمر كذلك انسحب على الفنان فايز المالكي، وإدارة شركة روتانا، التي غردت بالقول: "خالص التعازي والمواساة للفنان راشد الماجد بوفاة المغفور لها والدته وتعازينا لأسرته الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان"