راشد الماجد ووليد الشامي يحييان الحفل الختامي لمهرجان دبي للتسوق 29 يناير

المصدر: وام

ينظم مهرجان دبي للتسوق ومجموعة "MBC" حفلا فنيا بالتزامن مع اختتام فعالياته يحييه الفنانان راشد الماجد ووليد الشامي وذلك في "كوكا كولا أرينا" يوم 29 يناير الجاري.

ويأتي الحفل ختاما لشهر مليء بالعروض الموسيقية المباشرة وعروض التسوق المميزة ونشاطات الترفيه العائلية حيث انطلق المهرجان في 17 ديسمبر وتتواصل فعالياته حتى 30 يناير الجاري.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة " نحرص أن يعكس الحفل الختامي لمهرجان دبي للتسوق تميز وخصوصية نسخة هذا العام.. ويحتفي الحفل المباشر الذي يعد أكبر فعالية موسيقية لهذا العام بكل ما قدمه مهرجان دبي للتسوق من عروض ترفيهية وترويجية وسحوبات وجوائز وتجارب مختلفة استمتع بها سكان دبي وزوارها".

وأعرب زياد حمزة مدير عام القطاع الإذاعي والموسيقي في مجموعة "MBC" عن سعادته للتعاون مع مهرجان دبي للتسوق طوال موسم المهرجان مشيدا بنجاح الحفلات الفنية المشتركة التي أقيمت هذا الموسم.

وقال الفنان راشد الماجد " أنا في غاية الحماس لإحياء الحفل الختامي لمهرجان دبي للتسوق مجددا هذا العام. تلك المدينة الحالمة التي لطالما أعجبت بها حيث يعتبر مهرجان دبي للتسوق أحد أبرز الفعاليات في العالم لذا يسعدني ويشرفني أن يرتبط اسمي به منذ انطلاقته قبل 26 عاما" .. فيما عبر الفنان وليد الشامي عن سعادته بفرصة إحياء الحفل الختامي لمهرجان دبي للتسوق بدورته الـ 26 .

يقام الحفل الختامي للمهرجان - الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق و"مجموعة "MBC" - في "كوكا كولا أرينا "مع الإلتزام بجميع إجراءات الصحة والسلامة مثل التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات طوال الوقت.