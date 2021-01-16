رانيا يوسف تعلق على قرار إحالتها للمحاكمة بتهمة الفعل الفاضح

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت الممثلة المصرية رانيا يوسف ثقتها في القضاء المصري، في أول رد لها على قرار إحالتها للمحكمة بتهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان.

وعلقت الفنانة المصرية، بالقول على الاتهامات الموجهة إليها: "أثق في القضاء المصري وتحت أمره في أي وقت". وفقاً لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأضافت: لحد دلوقتي مستلمتش أي إعلان يخص الموضوع ده بس أنا جاهزة وعلى ثقة في قضاة مصر".

وبحسب الصحيفة فإن محكمة الجنح المصرية حددت جلسة 21 فبراير المقبل لمحاكمة رانيا يوسف في ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان، في إطار تطور للجدل الذي أثارته الممثلة المصرية بعد تصريحاتها في لقاء مع المذيع العراقي نزار الفارس والتي تضمنت حديثا عن مفاتن جسدها.