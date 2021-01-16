المرض يحاصر النجوم وتغريدات غاضبة من الاستهتار بـ«كورونا»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

نشاط ملحوظ تعيشه حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم محاصرة المرض لعدد من النجوم، الذين يرقدون حالياً في غرف العناية المركزة، في وقت بدأ بعضهم بالتعافي من فيروس كورونا، لتأتي تغريدات ثلة منهم «غاضبة» من استهتار البعض بجائحة «كوفيد 19»، الأمر الذي دعاهم لإطلاق دعوات بضرورة الحرص والالتزام، لتضييق دائرة الإصابة بالفيروس. «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بباقة من التغريدات التي تكشف أنشطتهم وأوضاعهم الصحية.

أرشيف

رغم قيام الفنانة الإماراتية أحلام، بفتح أبواب أرشيفها الغنائي، عبر نشر بعض من أغنياتها القديمة، إلا أنها لم تتوقف عن الترويج لألبومها الجديد «أحلام 2021»، والذي يبدو أنه سيرى النور تزامناً مع ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله، وذلك ما كشفت عنه أحلام في تغريدة لها، أرفقتها مع إعادة لتغريدة عبد المجيد عبد الله، حيث كتبت أحلام: «يعني ألبومي بينزل مع ألبومك.. يا سلام»، وكان عبد الله قد قال في تغريدته: «أبطال الألبوم طارق محمد ياسر بوعلي عبد الرحمن العثمان مبهم والهرمي»، في حين أعاد الفنان حسين الجسمي نشر مقطع من أغنيته «ما نسيتك» التي أطلقها في 2019، كما نشر صورة له خلال عزفه على البيانو، وأرفقها بتعليق قال فيه: «كل ما هو صادق يستمر»، بينما أكد الفنان أحمد الجسمي، عبر أنستغرام، انتهاءه من تصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل «المنصة»، أما عيضة المنهالي، فنشر مقطعاً مصوراً له خلال أدائه لأغنية «تدري إنته» التي تعد من أحدث أغنياته.

صحة

وعلى الصعيد الخليجي، يبدو أن نجوم الفن يمرون بحالة صعبة، مع إصابة بعضهم بالمرض، فمع دخول الملحن الكويتي فهد الناصر في غيبوبة، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخبر، أعلنت زوجة الفنان السعودي خالد سامي، عن دخوله هو الآخر في غيبوبة، كاشفة عبر تغريدة أطلقتها على تويتر، عن تدهور الحالة الصحية لزوجها، وقالت إنه دخل في غيبوبة لا يعرف سببها، مشيرة إلى تأكيد الأطباء بأن كل شيء لديه سليم. وفي السياق ذاته، تحولت الفنانة شيماء علي إلى نجمة «الترند» في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفها عن تفاصيل حالتها الصحية، إثر خضوعها لعملية في الأنف، نافية خضوعها لعملية تجميل، حيث قالت في منشور لها: «أنا لم أقم بإجراء عملية تجميل، وقد استغرقت العملية 5 ساعات، بسبب وجود مشكلة في الجيوب الأنفية، أعاني منها منذ 7 سنوات، وأتمنى أن تكون النتيجة جيدة».

تعاف

عربياً، وبعد مرور نحو أسبوعين على إصابة ثلة من نجوم الفن بفيروس «كورونا»، بدأ بعضهم بالتحرر من آثاره بعد ظهور «سلبية» فحوصاتهم، ليبدو ذلك بمثابة بشرة خير للساحة الفنية، بعض النجوم آثر إعلان تعافيه بنفسه، ومنهم الفنان أمير كرارة، الذي أعلن الخبر عبر حساباته على «التواصل الاجتماعي»، حيث كتب: «الحمد لله فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا، المسحة سلبي، وربنا يشفي كل مريض»، وكذلك أعلنت الفنانة جومانا مراد تعافيها وأسرتها من فيروس «كورونا»، حيث كتبت عبر الفيسبوك: «الحمد لله أتم الله شفائي وأسرتي من فيروس كورونا.. أسأل الله الشفاء ودوام العافية لكل مريض»، والأمر ذاته انسحب على المخرج كريم العدل، والذي أعلن هو الآخر عن «سلبية النتيجة»، ليكون أول المتعافين من أفراد عائلته، وكتب عبر الفيسبوك: «الحمد لله سلبي خلاص»، إلى ذلك، بدت صحة الفنانة يسرا متأرجحة بسبب فيروس كورونا، حيث أثارت حالتها جدلاً على «التواصل الاجتماعي»، لا سيما بعد تكرار الإعلان عن «إيجابية النتيجة» للمرة الثالثة، ليتم تبرير السبب إلى وجود آثار الفيروس في الجسم، في حين سرت في أروقة التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن يسرا، ورغم تعافيها، لا تزال تواجه صعوبات في التنفس، وتعتمد على أنبوبة الأكسحين من وقت لآخر.

دعاء

من ناحيتها، توجهت الفنانة نادين نسيب نجيم، بالدعاء إلى الله لشفاء شقيقها شادي الذي أصيب أخيراً بفيروس «كورونا»، ويرقد في قسم الطوارئ، بحسب تغريدتها عبر تويتر، حيث كتبت: «يا رب ساعد أخي شادي واشفه من كورونا»، ودعت جمهورها إلى الانتباه وأخذ الحيطة والحذر من الإصابة بفيروس «كورونا». أما الفنانة كندة علوش، فعبرت عن غضبها من استهتار البعض بجائحة «كورونا». وغردت بالقول: «اليوم أكتر من أي وقت يجب أن نحس بالمسؤولية تجاه بعضنا البعض، اليوم نحن مسؤولين عن سلامة وحياة بعضنا البعض، لا مكان للخلافات والنزاعات وهذا ليس وقت الأنانية والاستهتار»، تغريدة كندة علوش جاءت في إطار تعليقها على ارتفاع معدل الإصابات والوفيات في عدد من الدول العربية بسبب فيروس «كورونا».

حوار

من جهة أخرى، يبدو أن الفنانة نيللي كريم، التي أشيع خبر إصابتها بفيروس «كورونا»، قد استغلت وقتها جيداً، حيث أطلقت حواراً مطولاً مع جمهورها عبر تويتر، ردت فيه على عدد كبير من الأسئلة، وفندت بعض الشائعات التي تخص أعمالها الفنية، حيث أكدت عدم صحة وجود جزء ثان من مسلسل بـ «100 وش»، وبينت أن فيلم «فارس» قد توقف منذ عامين، وأكدت أنها مشغولة حالياً في تصوير فيلم «العميل صفر» مع المخرج محمد سامي، ونفت صحة الأنباء التي تحدثت عن مشاركتها في رمضان المقبل بعمل درامي، وكشفت أنها تعاني من فوبيا المرتفعات، مبدية إعجابها بالمسلسلات الأوروبية.

ومن بيروت، أطلت الفنانة دينا الشربيني على جمهورها، ولكن هذه المرة مع الفنان عمرو يوسف، والذي وصفته في تعليق نشرته على أنستغرام، بـ «أعز أصدقائها»، ليبدو أن دينا تسعى جاهدة إلى تجاهل ضجة خبر انفصالها عن عمرو دياب. دينا نشرت صورتها وعمرو يوسف على ستوري أنستغرام، وكتبت: «دائماً أجد المتعة في التصوير مع أعز أصدقائي».