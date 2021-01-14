خسارة قضائية جديدة للفنان أحمد الفيشاوي ضد طليقته

المصدر: البيان الإلكتروني

برّأ القضاء المصري طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، هند الحناوي، من تهمة تعريض حياة ابنتهما للخطر وعدم تنفيذ قانون الرؤية.

واستندت محكمة جنح المقطم، في حكمها الصادر صباح اليوم، على أوراق رسمية تقدم بها محامي الحناوي الخاص تدحض ادعاءات الفيشاوي ضدها.

وأفاد المحامي، بحسب موقع "اليوم السابع"، أن الدعوى التي أقامها الفيشاوي كيدية، موضحاً أن الهدف منها الإفلات من التزاماته المادية تجاه ابنته الوحيدة لينا.

يُذكر أن محكمة الأسرة قضت، في وقت سابق، بزيادة مصروفات "نفقة صغير" الخاصة بلينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي من زوجته السابقة هند الحناوي، إلى 20 ألف جنيه مصري.

وشهدت السنوات الماضية صراعاً قضائياً بين أحمد الفيشاوي وطليقته، إذ يرى الأول أن والدة ابنته تسعى لاستغلاله مادياً، بينما هو لا يرى ابنته، الموجودة في إنجلترا منذ ما يقرب من 6 سنوات، في حين تطالب الأخيرة، الفيشاوي، بالتكفل بمصاريف الابنة ومساعدتها على تلقي تعليمها في الخارج.

وكان الفيشاوي قد أقام دعوى قضائية ضد طليقته يتهمها فيها بالإخلال بقانون الرؤية وعدم السماح له بزيارة ابنته، كما اتهمها بنشر صور مخلة للآداب لابنتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.