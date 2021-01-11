25 فيلماً في مسابقتي «العين السينمائي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مهرجان «العين السينمائي» الذي ينطلق في مدينة العين، برعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، 23 يناير وحتى 27 يناير 2021، تحت شعار «سينما المستقبل»، عن اختيار الأفلام التي ستشارك في مسابقتي «الصقر الإماراتي القصير»، التي تضم 15 فيلماً و«الصقر الخليجي القصير» التي تضم 10 أفلام تنوعت بين الدراما والخيال والكوميديا والقصص الإنسانية والاجتماعية والرومانسية.

وكشف «العين السينمائي» عن قائمة الأفلام الإماراتية القصيرة التي تشارك في المسابقة الرسمية «الصقر الإماراتي القصير» وهي: «أثل» لليازية بنت نهيان و«خارجي على السطح» لصالح كرامة العامري و«اعرف عدوك» لهاني الغص و«البخار» لحسن العواي و«اللهب» لمبارك ماشي و«النبتة» لحمدة المدفع و«برقع يدوه» لمطر النعيمي و«تفاح» لعبد الله خالد أحمد المهيري و«ثم ماذا بعد..» لحمد صغران و«ريكورد» لعبد الله محمد و«كيكة» لعيسى الجناحي و«صدفة بالعمر» لعبد الله البناي و«لا تكن وحيداً في الليل» لطلال محمود و«ماذا لو؟» لمرسال الشامسي و«مقابلة ولكن...» لأشواق علي راشد.

أما عن مسابقة «الصقر الخليجي القصير»، فقد اختار «العين السينمائي» مجموعة من أبرز الأفلام التي نفذت بأيادي صناع سينما شباب من مختلف الدول الخليجية، فمن المملكة العربية السعودية سيتم عرض 3 أفلام هي: «شقة رقم 2» لتالا أبو الفرج وعفراء مندر و«زاجل» لمحمد الشاهين و«كنز المتاهة» لعبير عبد الله، ومن الكويت فيلمان هما «ببن ب.ك» ليوسف العبد الله و«فلتر – أنا سند» لأحمد عبد الله الخضري، ومن سلطنة عمان 3 أفلام هي: «الصندوق» لعبد الرحمن بن علي الدرمكي و«رجل من جبل قهوان» لمحمد بن خليفة الراسبي و«ليلة ماطرة» لفارس البلوشي، وتشارك البحرين بفيلمين هما «البشت» لمحمد العلوي و«الحاكم» لجعفر محمد حسن.