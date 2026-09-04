رحيل يوجي ياناسي.. ثلاثة عقود في صناعة الأنمي الياباني

توفي مؤخرا المخرج الياباني يوجي ياناسي عن عمر ناهز 59 عاما، إثر احتشاء حاد في عضلة القلب، وفق ما أعلنت شركة MAHO FILM في 2 سبتمبر، وجاء رحيله بصورة مفاجئة، بينما كان لا يزال يعمل على عدد من مشاريع الأنمي الجديدة.

وأوضحت الشركة أن ياناسي تعاون معها منذ تأسيسها بصفته مخرجا، قبل أن ينضم إليها موظفا رسميا عام 2023، ويواصل قيادة فرق الإنتاج حتى وفاته.

وأقيمت مراسم الجنازة بحضور أفراد العائلة والمقربين فقط، بناءً على رغبة أسرته، كما كشفت زوجته ماسامي كويوا أن الأسرة لا تزال تجد صعوبة في استيعاب رحيله المفاجئ، موجهة الشكر إلى كل من عمل معه ودعمه خلال مسيرته.

امتدت مسيرة ياناسي المهنية لأكثر من ثلاثة عقود، بدأ خلالها من مواقع مختلفة خلف الكواليس، من الرسم وإدارة الرسوم إلى رسم الـStoryboard وإخراج الحلقات، قبل أن ينتقل إلى إخراج مسلسلات كاملة.

وبدأ نشاطه كمدير للرسوم والتحريك في منتصف التسعينات، وشارك في مجموعة واسعة من الأعمال، من بينها Chō Mashin Hero Wataru وShaman King وHokuto no Ken: Raoh Gaiden – Ten no Haoh، إضافة إلى Yu-Gi-Oh! 5D's وSaint Seiya Omega.

كما شارك ياناسي في إنتاج أعمال جماهيرية عالمية مثل Naruto: Shippuden وPokémon XY، إلى جانب أعمال مثل Akira وDeath Note وHellsing وChobits وMacross 7 وAria the Animation، إلا أن ارتباط اسمه بهذه الأعمال لا يعني أنه كان المخرج الرئيسي لها، فقد تولى فيها مهام فنية وإخراجية مختلفة، مثل الرسوم المفتاحية، وإدارة الرسوم، والـStoryboard وإخراج بعض الحلقات.

وشكل عام 2014 نقطة تحول في مسيرته، عندما تولى إخراج مسلسل Himegoto، لينتقل بعدها بصورة أكبر إلى قيادة أعمال كاملة، خصوصا في الفانتازيا و«الإيسيكاي».

ومن أبرز أعماله الإخراجية In Another World With My Smartphone عام 2017، وIf It’s for My Daughter, I’d Even Defeat a Demon Lord عام 2019، وBy the Grace of the Gods عام 2020، وIn the Land of Leadale عام 2022، ثم My Unique Skill Makes Me OP Even at Level 1 عام 2023، وI’ll Become a Villainess Who Goes Down in History عام 2024.

وكان ياناسي لا يزال نشطا حتى أيامه الأخير، ففي صيف العام الحالي، تولى إخراج The World’s Strongest Rearguard: Labyrinth Country’s Novice Seeker وThe Insipid Prince’s Furtive Grab for the Throne، وكان العملان لا يزالان يُعرضان عند إعلان وفاته، ونعت لجنة إنتاج العمل الأخير المخرج الراحل، مشيدة بجهوده وشغفه وقيادته لفريق الإنتاج.

ومن التفاصيل اللافتة في مسيرته أن الموقع الرسمي لـI’ll Become a Villainess Who Goes Down in History أشار بعد وفاته إلى أنه رسم بنفسه جميع الرسوم المفتاحية للحلقة الأولى، في دلالة على استمرار انخراطه المباشر في الجانب الفني رغم انتقاله إلى الإخراج.

ترك يوجي ياناسي وراءه مسيرة طويلة تعكس طبيعة صناعة الأنمي اليابانية، حيث لا تصنع الأعمال الشهيرة أسماء المخرجين فقط، بل تعتمد أيضا على عشرات الفنانين والفنيين الذين يعملون خلف الشاشة، ورغم أن اسمه لم يكن من الأكثر شهرة لدى الجمهور العالمي، فإن مساهماته امتدت عبر أجيال من الأعمال، من الرسم إلى قيادة مسلسلات كاملة، لينتهي مشواره فجأة وهو لا يزال في قلب صناعة الأنمي.