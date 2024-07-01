«كهف الألواح».. فلسفة الزمن والذاكرة والهوية في قالب روائي

المصدر: بيروت - البيان

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تمثل رواية «كهف الألواح» للكاتب المغربي محمد سعيد أحجيوج، الصادرة أخيراً عن دار نوفل/هاشيت أنطوان، عوالم أدبية تبحر في مدارات الفلسفة الوجودية العميقة، حيث تتقصى مفاهيم الزمن والذاكرة والهوية، عبر حكاية سردية مركبة ومتعددة الأصوات. وتدور أحداث الرواية في فضاء شبه أسطوري يتقاطع فيه الواقعي بالمتخيل، بينما تلتقي ثلاث شخصيات نسائية (خلود، إيزل، آزاد) في رحلة امتحان وجودي شاق. وعبر سلسلة من الاستيقاظات والانتقالات المتتالية، تغوص الشخصيات في دهاليز الذاكرة الشخصية والجمعية، في محاولة لاستعادة الهوية والمعنى، وسط عالم موسوم بالعنف والقسوة والخسارة.

أبعاد وتحولات

لكن الرواية لا تكتفي بالبعد السيكولوجي أو الاجتماعي، بل تذهب أبعد لتطرح أسئلة فلسفية كبرى حول طبيعة الزمن والحقيقة والوجود، وذلك عبر توظيف مكثف للتناص الأسطوري والصوفي، وعبر بنية سردية دائرية تحاكي فكرة الأزمنة المتكررة، إذ يقدم أحجيوج تأملاً عميقاً في مفارقات الوجود الإنساني، وفي علاقة الذات بالزمن والتاريخ والحكاية. وتتميز لغة الرواية بكثافتها الشعرية وطاقتها الإيحائية العالية، حيث تتحول الكلمات والعبارات إلى شفرات رامزة ومتاهات دلالية، توازي رحلة البطلات في البحث عن الحقيقة والخلاص. وتغدو الكتابة في العمل، في نهاية المطاف، فعل تحدٍّ ومجاوزة، يتيح استعادة الذاكرة المنسية واستنطاق المسكوت عنه، والتوفيق بين حيوات وأصوات وأزمنة متباينة.

توجه

وبهذا العمل، يعزز محمد سعيد أحجيوج توجهه ودوره، بوصفه من أهم الروائيين العرب المعاصرين الذين يوظفون الكتابة الروائية أداةً لسبر قضايا الهوية والذاكرة والوجود، كما تمثل الرواية إسهاماً مهماً في إثراء المشهد الروائي العربي بأسئلة فلسفية وجمالية جديدة حول الذات والعالم والزمن.

جدير بالذكر، أنه صدرت للكاتب محمد سعيد احجيوج، مجموعة من الأعمال سابقاً، بينها: رواية "كافكا في طنجة" (الطبعة الأولى: ديسمبر 2019)، (الطبعة الثانية: مايو 2024). ترجمت الرواية إلى الإنجليزية واليونانية، مع مقتطفات بالعبرية والإيطالية. رواية "أحجية إدمون عمران المالح" (بيروت، 2020). تأهلت الرواية إلى القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني للرواية العربية (2022)، وصدرت بالعبرية (القدس، 2023). رواية "ليل طنجة" (القاهرة، 2022). حصل مخطوط الرواية على جائزة إسماعيل فهد إسماعيل للرواية القصيرة (2019). رواية "متاهة الأوهام" (بيروت، 2023). ثم أخيرا، رواية "كهف الألواح" (بيروت، 2024).